'भारत का युवा PAK सरकार के आगे प्रदर्शन करेगा?' राजा भैया के बयान पर भड़की सपा-कांग्रेस

यूपी के प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक और जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह ने दिल्ली में हुए GenZ आंदोलन की फंडिंग को लेकर सवाल उठाए और कहा कि उनकी फंडिंग पाकिस्तान, यूरोप और अन्य देशों से आ रही थी. उनके इस बयान पर सियासत तेज हो गई है. सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने राजा भैया के बयान पर पलटवार किया और कहा कि उन्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए.

सपा प्रवक्ता ने राजा भैया के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता राजा भैया को ये बात बोलनी चाहिए थी, वो एक मोसमी नेता हैं. उन्होंने सवाल किया कि अभी तक उन्होंने जेन-जी के आंदोलन पर कमेंट क्यों नहीं किया था? चुनाव की घोषणा के 2-3 महीने पहले ये बात वो क्यों कहा रहे हम समझ सकते हैं.

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राजा भैया के बयान पर सपा का पलटवार

आशुतोष वर्मा ने कहा कि क्या विदेशी फंडिंग की बात सिर्फ राजा भैया को पता थी, भारत सरकार को नहीं पता थी. अगर भारत सरकार को पता होती तो वो अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों लेती? क्या भारत सरकार का इंटेलिजेंस राजा भैया के पीछे चल रहा है? GenZ आंदोलन के बच्चे की उम्र 18-20-25 साल थी. राज भैया उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं.

सपा नेता ने कहा कि राजा भैया बड़े विधायक रहे हैं. वो कभी सपा के भी साथी रहे हैं. नेता जी ने कहा है, सपा कभी बूढ़ी नहीं हो सकती , इसलिए हम युवाओं को समझते हैं पर वो जिसकी संगत में हैं वो लोग युवाओं को समझना भूल गये हैं, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं. GenZ आंदोलन इस देश के युवाओं और भविष्य का आंदोलन है. वो कइयों के दिलों से जुड़ा आंदोलन है. ये सब कहकर उसे बदनाम न करिये.

Gen Z को बदनाम करना बंद करें- कांग्रेस

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी राजा भैया के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे युवाओं को पाकिस्तानी या विदेशी फंडेड कैसे कहा जा सकता है? अपने अधिकारों के लिए अगर भारत का युवा अपनी सरकार के सामने प्रदर्शन नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान की सरकार के सामने प्रदर्शन करेगा, या अमेरिका की सरकार के सामने प्रदर्शन करेगा?

भारत के युवाओं को समस्या अपने अभिभावक से है, अपनी सरकार से है. अगर सरकार में मोदी जी है तो समस्या का समाधान भी वो मोदी जी से चाहेगा. ऐसे में हमारे GenZ के प्रदर्शन की फंडिंग को लेकर सवाल उठाना सर्वथा अनुचित है. उन्हें पाकिस्तानी कहना, उन्हें विदेशी फंडेड कहना.. हम इससे सहमत नहीं हो सकते. सरकार को उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए और GenZ को बदनाम न करना चाहिए.

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