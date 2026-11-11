वाराणसी BJP के सर्वे में 8 में से सात विधायक साबित हुए फिसड्डी! जनता की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2027) से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तरफ से अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है और इसको लेकर पार्टी अलग-अलग चरण में सर्वे करवा रही है. यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार, वाराणसी जनपद के आठ विधायक में से सात विधायकों की सर्वे रिपोर्ट औसत से भी कम है.

दरअसल, बीजेपी द्वारा आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत मौजूदा विधायकों का सर्वे कराया जा रहा है. यह सर्वे विधायकों के कामकाज, जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने से लेकर जनप्रतिनिधियों का सीधा जनता से जुड़ाव पर आधारित है.

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वाराणसी ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की हालत सबसे खराब

सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, वाराणसी के आठ विधायक में सात विधायक जनता की उम्मीद पर खरे नहीं उतर रहे. सबसे खराब रिपोर्ट वाराणसी ग्रामीण क्षेत्र के सेवापुरी और रोहनिया का है. इसके अलावा भी उत्तरी शिवपुर में विधायक जनता से जुड़ने में नाकाम नजर आ रहे हैं. हालांकि, पार्टी नेताओं की तरफ से यह भी स्पष्ट कहा गया है कि अभी उम्मीदवारी और सीट को लेकर पार्टी हाई कमान की तरफ से किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है.

दक्षिणी का रिपोर्ट कार्ड काफी बेहतर

वाराणसी के दक्षिणी विधानसभा सीट पर हमेशा से ही विधानसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प मानी गई है. यहां की उम्मीदवारी से लेकर चुनावी परिणाम तक लोगों की धड़कनें बढ़ाने वाला होता है. लेकिन बीजेपी द्वारा कराए गए सर्वे में मौजूदा विधायक का रिपोर्ट कार्ड अन्य विधायकों की तुलना में सबसे बेहतर बताया जा रहा है.

इसके अलावा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विधायक नियमित तौर पर जनता से जुड़ने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं. हालांकि यह दावा पार्टी द्वारा ही कराए जा रहे सर्वे के आधार पर किया जा रहा है.

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