'उनके साथ गलत हुआ उनका...', चंद्रशेखर आजाद के बाद आकाश आनंद को सपा का ऑफर

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती लगातार आकाश आनंद के खिलाफ एक्शन में नजर आ रही हैं. एक बार उन्होंने आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटाने के बाद पार्टी से बाहर कर दिया है. इस बीच समाजवादी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है.

इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "बहन मायावती भारत की राजनीति की बड़ी नेता हैं. उनका का सपा सम्मान करती है. उनके खिलाफ अफवाह फैलाई जाती है वो बीमार चल रही हैं. यह काम बहुजन विरोधी लोगों का है. आकाश आनंद के साथ गलत हुआ. उनका सपा स्वागत करेगी. जिस तरह से उनकी पार्टी की बात है."

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'मायावती को इज्जत और सम्मान की नजरों से देखते हैं'

सपा प्रवक्ता अमीक जामेई ने कहा, "मायावती को बहुत इज्जत और सम्मान की नजरों से हम देखते हैं. वह देश की बहुत वरिष्ठ नेता हैं और समाजवादियों के दिलों में उनके लिए बहुत सम्मान है. लेकिन दो बातें उत्तर प्रदेश के सामाजिक न्याय के इतिहास में दर्ज हैं. एक यह कि नीला-लाल मिला तो पहली बार यह तय हो पाया कि एक दलित महिला मुख्यमंत्री बन सकती है."

उन्होंने आगे कहा, "नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कांशीराम को लोकसभा का सांसद बनाया. वे समाजवादियों के सहयोग से सांसद बने. जब लाल और नीला मिला तो भारत की संसद में एक महान आवाज कांशीराम की गूंजी. उन्होंने कहा, "2027 में अब किसको गुरेज होना चाहिए कि नीला और लाल रंग न मिले."

सपा प्रवक्ता का कहना है, "अभी समाजवादी छात्रसंघ ने भी नीला रंग धारण कर लिया है. लाल रंग क्रांति और इंकलाब का है, जबकि नीला रंग सामाजिक न्याय, बंधुत्व और एकता का रंग है. अब जब दोनों पर हमला हो रहा है तो दोनों ने मिलकर तय किया है कि 2027 में बाबासाहेब विरोधी सरकार को 'जेन-जी', छात्रों और युवाओं के सहयोग से हटाने का काम किया जाएगा."

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