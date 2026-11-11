नोटबंदी के समय जन्मा था खजांची, अखिलेश ने मनाया जन्मदिन, BJP पर कसा तंज

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार (11 नवंबर) को नोटबंदी के 10 साल पूरे होने पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने नोटबंदी के समय बैंक की लाइन में पैदा हुए 'खजांची' का जन्मदिन भी मनाया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इसे बीजेपी को गोद ले लेना चाहिए, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं ये खजांची को अनाथ न छोड़ दें. सपा अध्यक्ष ये भी आरोप लगाया कि नोटबंदी से किसानों से लेकर नौकरी पेशा के साथ छोटे और बड़े कारोबारियों को भारी नुकसान पहुंचा.

लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, ''हमलोग सब मिलकर खजांची को याद इसलिए कर रहे हैं कि वो आज 10 साल का हो गया है. हमलोग पहले दिन से इसका जन्मदिन मना रहे हैं. दुख इसका है कि बीजेपी ने आज तक खजांची का जन्मदिन नहीं मनाया. सच्चाई तो ये है कि बीजेपी को इसे गोद ले लेना चाहिए लेकिन उस तरह न करें जैसे इनके सांसद और बड़े नेताओं ने गांव गोद लिए थे और अनाथ छोड़ दिया. डर इस बात का है कि हमारे खजांची को कहीं गोद लिया और फिर अनाथ न छोड़ दे.''

दस साल का हुआ नोटबंदी के समय जन्मा खजांची लेकिन नोटबंदी से क्या मिला ये सवाल है आज भी? https://t.co/J1Fnwa07kk — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 11, 2026

2 हजार रुपये के नोट का जिक्र कर बीजेपी पर हमला

उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए आगे कहा, ''वो 2 हजार रुपये के नोट का जन्म भी हमारे खजांची के जन्म के साथ ही हुआ था. अब खजांची को पता हो या न हो लेकिन कभी कभी वो रो रोकर पूछता था कि हमारे साथ जिसका जन्म हुआ उसका क्या हुआ? जो हमारा दो हजार वाला मित्र था उसका क्या हुआ? क्या वजह है कि उसे दूर कर दिया गया है.''

'खजांची की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम आज भी समाजवादी लोग कर रहे'

सपा प्रमुख ने कहा कि लगता तो ऐसा है कि कुछ लोगों को खजांची और उस दो हजार रुपये के नोट की दोस्ती पसंद नहीं आई. उन्होंने ये भी दावा किया कि खजांची की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम आज भी कोई कर रहा है तो वो समाजवादी लोग हैं, समाजवादी परिवार ही उसकी देखभाल कर रहा है."

"खजांची की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम आज भी कोई कर रहा है तो वो समाजवादी लोग हैं, समाजवादी परिवार ही उसकी देखभाल कर रहा है।" - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/Rx6vi62MCU — Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 11, 2026

दुनिया में इतना बड़ा नोटबंदी का भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ- अखिलेश यादव

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए कहा, ''बीजेपी के ये 10 साल नाकामयाबी के हैं. जो लोग 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, वो कम से कम एक बच्चे का जन्मदिन तो मना सकते थे. दुनिया में इतना बड़ा नोटबंदी का भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ होगा, जिस तरह से भारत में बीजेपी ने किया. बैंकों को डूबाने के लिए नोटबंदी कर दी गई. दुनिया के आर्थिक इतिहास में शायद इतना बड़ा भ्रष्ट फैसला नहीं रहा होगा, जो बीजेपी ने लिया.

नोटबंदी ने स्लो प्वाइजन की तरह काम किया- अखिलेश यादव

उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी के समय जितने भी दिखावटी लक्ष्य रखे गए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ. नोटबंदी ने स्लो प्वाइजन की तरह काम किया. 10 साल में किसान, मजदूर, नौकरी पेशा वाले लोग, छोटे दुकानदार, व्यापारी, छोटे कारोबारी वो सभी इसके शिकार हुए. अभी भी सही मायने में वो उबर नहीं पाए हैं. नोटबंदी बीजेपी के लिए वोटबंदी का कारण भी बनी. उस समय कई कारखानों में नोटबंदी की वजह से ताला लग गया.

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