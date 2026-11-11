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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोटबंदी के समय जन्मा था खजांची, अखिलेश ने मनाया जन्मदिन, BJP पर कसा तंज

नोटबंदी के समय जन्मा था खजांची, अखिलेश ने मनाया जन्मदिन, BJP पर कसा तंज

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि खजांची को बीजेपी को गोद ले लेना चाहिए, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं ये उसे अनाथ न छोड़ दें. 2 हजार रुपये के नोट का जन्म भी हमारे खजांची के जन्म के साथ ही हुआ था.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 11 Nov 2026 10:06 PM (IST)
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यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार (11 नवंबर) को नोटबंदी के 10 साल पूरे होने पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने नोटबंदी के समय बैंक की लाइन में पैदा हुए 'खजांची' का जन्मदिन भी मनाया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इसे बीजेपी को गोद ले लेना चाहिए, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं ये खजांची को अनाथ न छोड़ दें. सपा अध्यक्ष ये भी आरोप लगाया कि नोटबंदी से किसानों से लेकर नौकरी पेशा के साथ छोटे और बड़े कारोबारियों को भारी नुकसान पहुंचा.

लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, ''हमलोग सब मिलकर खजांची को याद इसलिए कर रहे हैं कि वो आज 10 साल का हो गया है. हमलोग पहले दिन से इसका जन्मदिन मना रहे हैं. दुख इसका है कि बीजेपी ने आज तक खजांची का जन्मदिन नहीं मनाया. सच्चाई तो ये है कि बीजेपी को इसे गोद ले लेना चाहिए लेकिन उस तरह न करें जैसे इनके सांसद और बड़े नेताओं ने गांव गोद लिए थे और अनाथ छोड़ दिया. डर इस बात का है कि हमारे खजांची को कहीं गोद लिया और फिर अनाथ न छोड़ दे.''

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2 हजार रुपये के नोट का जिक्र कर बीजेपी पर हमला

उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए आगे कहा, ''वो 2 हजार रुपये के नोट का जन्म भी हमारे खजांची के जन्म के साथ ही हुआ था. अब खजांची को पता हो या न हो लेकिन कभी कभी वो रो रोकर पूछता था कि हमारे साथ जिसका जन्म हुआ उसका क्या हुआ? जो हमारा दो हजार वाला मित्र था उसका क्या हुआ? क्या वजह है कि उसे दूर कर दिया गया है.'' 

'खजांची की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम आज भी समाजवादी लोग कर रहे'

सपा प्रमुख ने कहा कि लगता तो ऐसा है कि कुछ लोगों को खजांची और उस दो हजार रुपये के नोट की दोस्ती पसंद नहीं आई. उन्होंने ये भी दावा किया कि खजांची की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम आज भी कोई कर रहा है तो वो समाजवादी लोग हैं, समाजवादी परिवार ही उसकी देखभाल कर रहा है."

दुनिया में इतना बड़ा नोटबंदी का भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ- अखिलेश यादव

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए कहा, ''बीजेपी के ये 10 साल नाकामयाबी के हैं. जो लोग 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, वो कम से कम एक बच्चे का जन्मदिन तो मना सकते थे. दुनिया में इतना बड़ा नोटबंदी का भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ होगा, जिस तरह से भारत में बीजेपी ने किया. बैंकों को डूबाने के लिए नोटबंदी कर दी गई. दुनिया के आर्थिक इतिहास में शायद इतना बड़ा भ्रष्ट फैसला नहीं रहा होगा, जो बीजेपी ने लिया. 

नोटबंदी ने स्लो प्वाइजन की तरह काम किया- अखिलेश यादव

उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी के समय जितने भी दिखावटी लक्ष्य रखे गए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ. नोटबंदी ने स्लो प्वाइजन की तरह काम किया. 10 साल में किसान, मजदूर, नौकरी पेशा वाले लोग, छोटे दुकानदार, व्यापारी, छोटे कारोबारी वो सभी इसके शिकार हुए. अभी भी सही मायने में वो उबर नहीं पाए हैं. नोटबंदी बीजेपी के लिए वोटबंदी का कारण भी बनी. उस समय कई कारखानों में नोटबंदी की वजह से ताला लग गया. 

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 11 Nov 2026 10:06 PM (IST)
Tags :
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