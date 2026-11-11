यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा कदम, अब संगठन पर ऐसे करेगी काम

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए मंडलीय स्तर कर बैठके करेगा. पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना मंडलीय दौरों के जरिए चुनावी अभियान को धार देंगी. वो अलग-अलग मंडलों में जनसभाएं करेंगे. कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगी. हर मंडल में रात्रि विश्राम की भी योजना बनाई गई है.

कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है. दोनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा अंतिम दौर में है. वही, दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना मंडलों के राजनीतिक समीकरणों की समीक्षा करेंगी. साथ ही संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति को लेकर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगी.

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झांसी के बाद आगरा फिर मथुरा जाएंगी आराधना मिश्रा

दौरों के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भी पार्टी का फोकस रहेगा. कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से मतदाता सूची पुनरीक्षण की खामियों को चिह्नित कराएगी. इसके अलावा बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने और चुनावी तैयारियों में तेजी लाने की रणनीति बनाई जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, झांसी के बाद प्रदेश अध्यक्ष आगरा मंडल का दौरा करेंगी. इस दौरान वह मथुरा भी जाएंगी.

नवंबर के अंत तक तैयार होगी पूरी टीम

चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी प्रदेश कार्यकारिणी और समितियों में बदलाव करने जा रही है. चर्चा है कई जिलाध्यक्षों को बदला जाएगा तो कई की जिम्मेदारी बढ़ाई जाएगी. लगभग इसकी सूची तैयार कर ली गई है. जिसको केंद्रीय संगठन को भेजी गई है. सूत्रों के अनुसार, चुनाव के लिए गठित की जाने वाली समितियों के सदस्यों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं. इनके गठन के बाद पार्टी संगठन और चुनावी अभियान को एक साथ गति देने की दिशा में काम करेगी.

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