ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा कदम, अब संगठन पर ऐसे करेगी काम

यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा कदम, अब संगठन पर ऐसे करेगी काम

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन मजबूत करने के लिए मंडलीय बैठकें करेगी. प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना जनसभाएं कर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी और रात्रि विश्राम भी करेंगी.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 11 Nov 2026 10:34 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए मंडलीय स्तर कर बैठके करेगा. पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना मंडलीय दौरों के जरिए चुनावी अभियान को धार देंगी. वो अलग-अलग मंडलों में जनसभाएं करेंगे. कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगी. हर मंडल में रात्रि विश्राम की भी योजना बनाई गई है. 

कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है. दोनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा अंतिम दौर में है. वही, दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना मंडलों के राजनीतिक समीकरणों की समीक्षा करेंगी. साथ ही संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति को लेकर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी BJP के सर्वे में 8 में से सात विधायक साबित हुए फिसड्डी! जनता की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे
वाराणसी BJP के सर्वे में 8 में से सात विधायक साबित हुए फिसड्डी! जनता की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोटबंदी के समय जन्मा था खजांची, अखिलेश ने मनाया जन्मदिन, BJP पर कसा तंज
नोटबंदी के समय जन्मा था खजांची, अखिलेश ने मनाया जन्मदिन, BJP पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक हादसे ने खत्म कर दिया पूरा परिवार! मासूम बच्चों और माता-पिता की मौत
गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक हादसे ने खत्म कर दिया पूरा परिवार! मासूम बच्चों और माता-पिता की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती: प्रेमी का ड्रामा, कनपटी पर तानी पिस्टल, प्रेमिका ने किया इनकार तो उड़ा लिया भेजा!
बस्ती: प्रेमी का ड्रामा, कनपटी पर तानी पिस्टल, प्रेमिका ने किया इनकार तो उड़ा लिया भेजा!

यह भी पढ़ें: वाराणसी BJP के सर्वे में 8 में से सात विधायक साबित हुए फिसड्डी! जनता की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे

झांसी के बाद आगरा फिर मथुरा जाएंगी आराधना मिश्रा

दौरों के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भी पार्टी का फोकस रहेगा. कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से मतदाता सूची पुनरीक्षण की खामियों को चिह्नित कराएगी. इसके अलावा बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने और चुनावी तैयारियों में तेजी लाने की रणनीति बनाई जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, झांसी के बाद प्रदेश अध्यक्ष आगरा मंडल का दौरा करेंगी. इस दौरान वह मथुरा भी जाएंगी.

नवंबर के अंत तक तैयार होगी पूरी टीम

चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी प्रदेश कार्यकारिणी और समितियों में बदलाव करने जा रही है. चर्चा है कई जिलाध्यक्षों को बदला जाएगा तो कई की जिम्मेदारी बढ़ाई जाएगी. लगभग इसकी सूची तैयार कर ली गई है. जिसको केंद्रीय संगठन को भेजी गई है. सूत्रों के अनुसार, चुनाव के लिए गठित की जाने वाली समितियों के सदस्यों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं. इनके गठन के बाद पार्टी संगठन और चुनावी अभियान को एक साथ गति देने की दिशा में काम करेगी.

यह भी पढ़ें: नोटबंदी के समय जन्मा था खजांची, अखिलेश ने मनाया जन्मदिन, BJP पर कसा तंज

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 10:34 PM (IST)
Tags :
UP News CONGRESS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी BJP के सर्वे में 8 में से सात विधायक साबित हुए फिसड्डी! जनता की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे
वाराणसी BJP के सर्वे में 8 में से सात विधायक साबित हुए फिसड्डी! जनता की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोटबंदी के समय जन्मा था खजांची, अखिलेश ने मनाया जन्मदिन, BJP पर कसा तंज
नोटबंदी के समय जन्मा था खजांची, अखिलेश ने मनाया जन्मदिन, BJP पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक हादसे ने खत्म कर दिया पूरा परिवार! मासूम बच्चों और माता-पिता की मौत
गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक हादसे ने खत्म कर दिया पूरा परिवार! मासूम बच्चों और माता-पिता की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती: प्रेमी का ड्रामा, कनपटी पर तानी पिस्टल, प्रेमिका ने किया इनकार तो उड़ा लिया भेजा!
बस्ती: प्रेमी का ड्रामा, कनपटी पर तानी पिस्टल, प्रेमिका ने किया इनकार तो उड़ा लिया भेजा!
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस टीम पर बड़ा आतंकी हमला, 10 पुलिसकर्मियों की मौत
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस टीम पर बड़ा आतंकी हमला, 10 पुलिसकर्मियों की मौत
बिहार
'सोनिया गांधी की किताब में नीतीश कुमार पर ओछी टिप्पणी', भड़के JDU के संजय झा
'सोनिया गांधी की किताब में नीतीश कुमार पर ओछी टिप्पणी', भड़के JDU के संजय झा
विश्व
इटली के 6000 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, निशाने पर PM मेलोनी की गाड़ी भी, सुरक्षा अलर्ट
इटली के 6000 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, निशाने पर PM मेलोनी की गाड़ी भी, सुरक्षा अलर्ट
क्रिकेट
ICC ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग, शुभमन गिल और ऋषभ पंत टॉप-10 में शामिल
ICC ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग, शुभमन गिल और ऋषभ पंत टॉप-10 में शामिल
बॉलीवुड
शादी के बंधन में बंधे अनिरुद्ध रविचंद्रन-काव्या मारन, दुल्हनिया संग सामने आई फर्स्ट फोटोज
शादी के बंधन में बंधे अनिरुद्ध रविचंद्रन-काव्या मारन, दुल्हनिया संग सामने आई फर्स्ट फोटोज
इंडिया
क्या थी राजीव गांधी की अंतिम इच्छा, जिसे पूरा न कर पाने का सोनिया को है मलाल?
क्या थी राजीव गांधी की अंतिम इच्छा, जिसे पूरा न कर पाने का सोनिया को है मलाल?
इंडिया
अल्पसंख्यक आरक्षण पर तेलंगाना CM ने BJP को दी चुनौती, 'हिम्मत है तो...'
अल्पसंख्यक आरक्षण पर तेलंगाना CM ने BJP को दी चुनौती, 'हिम्मत है तो...'
टेक्नोलॉजी
Apple AI Usage Pack: APPLE का बड़ा दांव, अतिरिक्त AI फीचर्स के लिए लॉन्च किया $50 का पैक
APPLE का बड़ा दांव, अतिरिक्त AI फीचर्स के लिए लॉन्च किया $50 का पैक
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget