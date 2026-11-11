गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक हादसे ने खत्म कर दिया पूरा परिवार! मासूम बच्चों और माता-पिता की मौत

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में गंगा एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसे की खबर है. हादसा इतना भयावह था कि कार के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए और कार में सवार पूरे परिवार की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी समेत दो मासूम बच्चे नोएडा से प्रयागराज जा रहे थे. तभी उनकी तेज रफ्तार एक्सयूवी भटौली के पास डिवाइडर से टकरा गई और यह हादसा हुआ.

प्रयागराज निवासी शिवम उपाध्याय अपनी पत्नी मेनका उपाध्याय और दो बच्चों के साथ नोएडा से प्रयागराज जा रहे थे. इसी दौरान गंगा एक्सप्रेस-वे पर सांडी थाना क्षेत्र के भटौली के पास उनकी एक्सयूवी तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में शिवम उपाध्याय और उनकी पत्नी मेनका उपाध्याय की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, गंभीर रूप से घायल 7 वर्षीय बेटे व्योम उपाध्याय को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. करीब 5 साल के मासूम शिवांग को जिला अस्पताल हरदोई भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया.

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माता-पिता की मौके पर मौत, बच्चों ने अस्पताल में तोड़ा दम

हादसे की सूचना मिलते ही बिलग्राम, सांडी और मल्लावां थाने की पुलिस के साथ गंगा एक्सप्रेस-वे के कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचे. राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और वीडियो देखे जा रहे हैं.



भाई दूज पर घर जा रहा था परिवार

वीडियो फुटेज के आधार पर हादसे की परिस्थितियों की जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, टक्कर के बाद भी कार करीब 30 मीटर तक डिवाइडर पर दौड़ती रही थी. सौरभ उपाध्याय नोएडा में नौकरी नौकरी करते थे और भाईदूज के मौके पर परिवार को लेकर प्रयागराज जा रहे थे.

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