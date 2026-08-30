Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराहुल गांधी की FIR वाली मांग पर CM धामी ने किया पलटवार, जानें क्या कहा?

राहुल गांधी की FIR वाली मांग पर CM धामी ने किया पलटवार, जानें क्या कहा?

हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम के बाद हुए कथित ‘शुद्धिकरण’ को लेकर राहुल गांधी ने अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत कार्रवाई और FIR दर्ज कराने की मांग की.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 30 Aug 2026 12:24 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम के बाद हुए कथित ‘शुद्धिकरण’ को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंच गया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार (29 अगस्त) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को दलित सम्मान और छुआछूत से जोड़ते हुए केंद्र और उत्तराखंड सरकार पर सवाल उठाए.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत कार्रवाई और FIR दर्ज कराने की मांग की. जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की भूमिका से इनकार कर कांग्रेस को मुद्दाविहीन बताया.

राहुल गांधी ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के हल्द्वानी के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम के बाद वहां ‘शुद्धिकरण’ किया गया. उन्होंने इस घटना को केवल एक स्थानीय विवाद मानने से इनकार करते हुए इसे छुआछूत की मानसिकता से जोड़ा और बीजेपी तथा आरएसएस पर दलितों के प्रति भेदभावपूर्ण सोच रखने का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को इस मामले में न्याय मिलना चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. 

राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी उल्लेख किया और आरोप लगाया कि शुद्धिकरण की घटना को सही ठहराने की कोशिश की गई. उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि यदि सरकार दलितों के सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध है तो इस मामले में कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है. राहुल गांधी ने साफ कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को आगे भी उठाएगी. 

चित्रकूट में मंदाकिनी ने मचाया हाहाकार! पुल बहा और 400 दुकानें डूबीं

धामी बोले- 'बीजेपी कार्यकर्ता शामिल नहीं थे'

वहीं राहुल गांधी के बयान के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर पलटवार किया. धामी ने कहा कि हल्द्वानी में जिस शुद्धिकरण कार्यक्रम का जिक्र किया जा रहा है, उसमें कोई बीजेपी कार्यकर्ता शामिल नहीं था. उन्होंने सवाल उठाया कि उत्तराखंड में कितने लोग मल्लिकार्जुन खरगे की जाति के बारे में जानते हैं और कांग्रेस किस आधार पर इस पूरे मामले को जातीय भेदभाव से जोड़ रही है. 

मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान धार्मिक नारे लगाए गए थे और इसके विरोध में कुछ धार्मिक संगठनों ने शुद्धिकरण कार्यक्रम किया. धामी के मुताबिक, इस घटना को जाति से जोड़कर राजनीतिक विवाद खड़ा किया जा रहा है. उन्होंने कांग्रेस को मुद्दाविहीन बताते हुए आरोप लगाया कि पार्टी अनावश्यक मुद्दों को आगे बढ़ा रही है. 

कांग्रेस का सवाल- शुद्धिकरण की जरूरत क्यों पड़ी?

कांग्रेस की दलील है कि किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद ‘शुद्धिकरण’ जैसी कार्रवाई अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करती है, खासकर तब जब कार्यक्रम में पार्टी के दलित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे मौजूद रहे हों. राहुल गांधी ने इसी आधार पर इसे छुआछूत से जुड़ा मामला बताया और कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए. कांग्रेस का आरोप है कि यह घटना सामाजिक भेदभाव की मानसिकता को दर्शाती है. 

वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि शुद्धिकरण कार्यक्रम को खरगे की जाति से जोड़ना गलत है. बीजेपी की ओर से यह भी दावा किया गया कि कांग्रेस नेतृत्व ने इस मामले को राजनीतिक रंग दिया है. इस तरह एक ही घटना को लेकर दोनों दलों के दावे पूरी तरह अलग-अलग हैं और राजनीतिक टकराव लगातार तेज होता जा रहा है. 

स्थानीय विवाद से राष्ट्रीय सियासत तक पहुंचा मामला

हल्द्वानी में शुरू हुआ यह विवाद अब उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहा. राहुल गांधी के सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और प्रधानमंत्री से FIR दर्ज कराने की मांग के बाद कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर दलित सम्मान और सामाजिक न्याय के मुद्दे के रूप में उठाने की कोशिश की है. दूसरी ओर मुख्यमंत्री धामी के जवाब ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड बीजेपी इस आरोप को स्वीकार करने के बजाय कांग्रेस पर राजनीतिक विवाद खड़ा करने का आरोप लगा रही है. 

अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है कि क्या कथित ‘शुद्धिकरण’ की घटना की कानूनी जांच होगी, जैसा कांग्रेस मांग कर रही है, या फिर यह विवाद आरोप-प्रत्यारोप तक ही सीमित रहेगा. फिलहाल हल्द्वानी की घटना ने उत्तराखंड की राजनीति में जाति, सामाजिक सम्मान, धार्मिक भावनाओं और राजनीतिक आरोपों को एक साथ केंद्र में ला दिया है. 

यूपी: 'कानून से खिलवाड़ करने वालों की धज्जियां उड़ा देंगे', बोले- CM योगी

About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
Read More
Published at : 30 Aug 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी की FIR वाली मांग पर CM धामी ने किया पलटवार, जानें क्या कहा?
राहुल गांधी की FIR वाली मांग पर CM धामी ने किया पलटवार, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'तारीफ के काबिल...', मोहन भागवत के बयान पर बोले यूपी के मौलाना
'तारीफ के काबिल...', मोहन भागवत के बयान पर बोले यूपी के मौलाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदायूं में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई सच्चाई
बदायूं में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई सच्चाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सभी को देश की भलाई...', मोहन भागवत के बयान बोले पर इकबाल अंसारी
'सभी को देश की भलाई...', मोहन भागवत के बयान बोले पर इकबाल अंसारी
Advertisement

वीडियोज

MARATHI CONTROVERSY: मराठी पर महाराष्ट्र में आर-पार! ‘हिंदी बोलोगे तो पीटेंगे’, क्या है पूरा विवाद?
Flood Alert | Monsoon 2026 | Chitrakoot Flood: भारत में बाढ़ को लेकर हाई-अलर्ट | Breaking News
Nepal Disaster Breaking | Flood: भोटेकोशी नदी में अचानक मिले 229 शव | Rescue Operation | Bhote Koshi
India-US Deal: आ रहा है 'टैंक हंटर'...दुश्मन कांपे थर-थर! | Javelin anti-tank missiles
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का नया खेल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'दादरी में मुस्लिमों से भरा विमान टकराया तो पहले RSS मदद को पहुंचा', भागवत
'दादरी में मुस्लिमों से भरा विमान टकराया तो पहले RSS मदद को पहुंचा', भागवत
महाराष्ट्र
मराठा आरक्षण की मांग पर मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मुंबई कूच का ऐलान
मराठा आरक्षण की मांग पर मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मुंबई कूच का ऐलान
क्रिकेट
51 साल की क्रिकेटर ने रचा इतिहास, दुनिया में कोई नहीं कर पाया ऐसा
51 साल की क्रिकेटर ने रचा इतिहास, दुनिया में कोई नहीं कर पाया ऐसा
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती ने भाई नीर को भेजी पहली राखी, परिणीति ने दिखाई झलक
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती ने भाई नीर को भेजी पहली राखी, परिणीति ने दिखाई झलक
इंडिया
सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा में कौन कौन पहुंचा? कांग्रेस-BJP दोनों में बवाल
सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा में कौन कौन पहुंचा? कांग्रेस-BJP दोनों में बवाल
विश्व
चीन ने हटाया नेपाल बाढ़ का वीडियो? 676 मौतों के बाद ड्रैगन क्यों कर रहा ऐसा
चीन ने हटाया नेपाल बाढ़ का वीडियो? 676 मौतों के बाद ड्रैगन क्यों कर रहा ऐसा
शिक्षा
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा, लंदन की नौकरी छोड़ क्लियर किया था UPSC
IAS दिव्या मित्तल का इस्तीफा, लंदन की नौकरी छोड़ क्लियर किया था UPSC
एग्रीकल्चर
ड्रिप इरिगेशन पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है, जानें हिसाब-किताब?
ड्रिप इरिगेशन पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है, जानें हिसाब-किताब?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget