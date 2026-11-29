शनिवार शाम गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद रविवार सुबह जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात की. उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का समाधान तत्परता से किया जाए. इस दौरान जमीन कब्जा किए जाने की कुछ शिकायतों पर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों में जांच कराकर सख्त कार्रवाई की जाए. जनता की हर समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता है.

गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने करीब 150 लोगों से मुलाकात की. सबको भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या का निराकरण पूरी संवेदनशीलता से कराया जाएगा.

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दबंगों पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. जमीन से जुड़े पारिवारिक विवादों में संवाद से समस्या समाधान पर ध्यान दिया जाए, न्यायपूर्ण तरीके से हिस्सेदारी तय कराई जाए.

सीएम योगी के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे. मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी. उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए सीएम ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करा कर शासन में उपलब्ध कराया जाए.

गोशाला में मुख्यमंत्री ने की गोसेवा, गोवंश को खिलाया गुड़

गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान रविवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही. उन्होंने प्रातःकाल गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन किया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर जाकर मत्था टेका.

इसके बाद वह मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए मंदिर की गोशाला में पहुंचे और वहां कुछ समय व्यतीत किया. गोवंश को दुलारकर उन्होंने अपने हाथों से उन्हें गुड़ खिलाया. इस दौरान एक गोवंश को स्नेहिल भाव से गुड़ खिलाने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हो गया न, और खाएगा?’

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