समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं जौनपुर के पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान आजम खान के आवास पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि दंगों से फायदा भाजपा को होता है, जबकि समाजवादी पार्टी को इससे कोई लाभ नहीं मिलता. उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी.

अरशद खान ने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आजम खान ने दंगा पीड़ितों की मदद की थी. उन्होंने दावा किया कि दंगों में मारे गए लोगों के परिवारों को 15 लाख रुपये और सरकारी नौकरी दी गई थी. वहीं, डर के कारण अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जाने वाले परिवारों को घर बनाने के लिए पांच-पांच लाख रुपये की सहायता दी गई थी.

सपा विधायक का फोन न उठाने पर SSP तलब, 3 दिसंबर को विधानसभा में देंगे जवाब

'बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं कुछ राजनीतिक दल'

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं और उनका उद्देश्य चुनाव में वोट काटकर कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचाना है. अरशद खान ने कहा कि मुस्लिम मतदाता समझदार हैं और वे ऐसे दलों के बहकावे में नहीं आएंगे. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करेगा.

सीट बंटवारे पर बोले- बड़े नेता मिलकर तय कर लेंगे

सपा-कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर अरशद खान ने कहा कि गठबंधन में सीटों की मांग और बातचीत होती रहती है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिलकर सीटों का फैसला कर लेंगे. इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और सरकार बनाएगा. उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी.

अरशद खान ने कुछ राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता जानती है कि उनकी राजनीतिक डोर किसके हाथ में है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे दलों का उद्देश्य भाजपा को फायदा पहुंचाना है.

आजम खान के समर्थन में बोले अरशद खान

मोहम्मद अरशद खान ने पूर्व मंत्री आजम खान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि बच्चों को हथियार नहीं, बल्कि शिक्षा दी गई थी. उनके मुताबिक, शिक्षा के लिए संघर्ष करना कोई गलत काम नहीं है.

उन्होंने कहा कि आजम खान के खिलाफ शिक्षा और स्कूल के मुद्दे पर लड़ाई लड़ने वालों को मुकदमों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका संघर्ष न्याय के लिए था. अरशद खान ने कहा कि हर व्यक्ति को शिक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल है.

2027 में सपा सरकार बनने का दावा

अरशद खान ने उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि विपक्ष को घेरने की कोशिशें पहले से होती रही हैं, लेकिन इससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के संघर्ष पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी लगातार जनता के मुद्दों पर काम कर रही है और 2027 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी.

मुलाकात के दौरान दिया समर्थन और आशीर्वाद

मोहम्मद अरशद खान ने मुलाकात के दौरान एक युवा से हुई बातचीत का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है कि युवा को मिलने के लिए करीब एक घंटे इंतजार करना पड़ा. उन्होंने अपना व्यक्तिगत फोन नंबर देते हुए आगे भी संपर्क में रहने की बात कही. अरशद खान ने युवा को न्याय की लड़ाई जारी रखने और समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर तरीके से काम करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे उसके साथ खड़े रहेंगे और उसे अपना आशीर्वाद देते रहेंगे.

यूपी में जल जीवन मिशन को नई उड़ान, SCADA से हाईटेक हुई पेयजल सप्लाई व्यवस्था