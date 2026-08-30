चित्रकूट में मंदाकिनी ने मचाया हाहाकार! पुल बहा और 400 दुकानें डूबीं

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. नदी में 30 फीट का उफान आने से हनुमान धारा पर बना 300 फीट लंबा पुल बाढ़ में टूटकर बह गया. करीब 400 दुकानें पानी की चपेट में आ गईं. सड़कों पर नावें चल रही हैं. यूपी-मध्य प्रदेश के बीच सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है. रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है और कई लोग होटलों व घरों में फंसे हैं.

एनएच-35 कर्वी मंदाकिनी पुल की एप्रोच रोड का एक कोना बाढ़ में बह गया. पुल धंसने के बाद भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है. झांसी-प्रयागराज नेशनल हाईवे पर भी भारी वाहनों का आवागमन बंद है. कल पुल के ऊपर से मंदाकिनी का पानी बह रहा था.

यह भी पढ़ें- यूपी की IAS दिव्या मित्तल ने दिया इस्तीफा, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट

पुल धंसा, शहर कटा, राहत कार्य जारी

शहर को जोड़ने वाला मंदाकिनी नदी का मेन पुल (कर्वी कोतवाली क्षेत्र) धंस गया है. प्रशासन की तरफ से राहत-बचाव कार्य जोरों पर हैं. ओबेरब्रिज से रिपोर्ट में पुल की रेलिंग टूटी मिली, अगल-बगल के मंदिर और छतें क्षतिग्रस्त हुईं. भारी मात्रा में लकड़ियां बहकर आईं और पुल पर सामान का अंबार लग गया.

#WATCH | Uttar Pradesh | Rising water levels of the Mandakini River create flood-like conditions in Ramghat and Nirmohi Akhara areas of Chitrakoot. Relief operations are being carried out by the administration. (29.08) pic.twitter.com/cjfaKJxIES — ANI (@ANI) August 30, 2026

300 साल पुराना मंदिर टूटा, एमपी में भी तबाही

मध्य प्रदेश के हिस्से वाले चित्रकूट में भी बाढ़ ने भयावह हालात पैदा कर दिए. 300 साल पुराना मंदिर टूट गया. चूने-पत्थर की मजबूत दीवारें ध्वस्त हो गईं. ठाकुर छविकिशोर मंदिर के अंदर पानी घुस गया. गर्भगृह में पानी पहुंचने से ठाकुर जी के ऊपर पानी चढ़ गया. वाद्य यंत्र खराब हो गए और भगवान के श्रृंगार के वस्त्र-सामान भी बर्बाद हो गए. हनुमान धारा मंदिर के टूटने की पूरी कहानी प्रत्यक्षदर्शी दिलीप तिवारी ने बताई. बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से आया कि पुल और आसपास का ढांचा कुछ ही देर में बह गया.

घरों में सिल्ट का अंबार, लोग फावड़े से साफ कर रहे

लोगों के घरों में कई मीटर तक सिल्ट जमा हो गई है. प्रभावित परिवार फावड़े से घर के अंदर की मिट्टी हटा रहे हैं. सड़कों पर नावें चल रही हैं और यूपी-एमपी कनेक्शन टूटने से आवागमन ठप है.

जिला मजिस्ट्रेट पुलकित गर्ग ने कहा, “यूपी टूरिज्म चौराहे के पास बने म्युनिसिपल नाइट शेल्टर में रात बिताने, खाने और जरूरी चीजों का इंतजाम किया गया है. जिसे जरूरत हो, वह वहां रह सकता है. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें तैनात हैं. पानी का स्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है. सभी से धैर्य रखने की अपील है. फंसे लोगों के लिए खाने-पीने का इंतजाम हो रहा है. परेशानी हो तो कंट्रोल रूम नंबर पर कॉल करें.

यह भी पढ़ें- Exclusive: 'ब्राह्मण तो BJP का समर्थक', ओवैसी के बयान पर बोले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य