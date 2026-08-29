यूपी: 'कानून से खिलवाड़ करने वालों की धज्जियां उड़ा देंगे', बोले- CM योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर में कानून-व्यवस्था को लेकर अपराधियों को कड़ा संदेश दिया. उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी. सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में माफिया का सफाया हो चुका है और अगर कोई फिर सिर उठाने की कोशिश करेगा तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि किसी ने कानून से खिलवाड़ करने की तनिक भी कोशिश की तो उसकी धज्जियां उड़ाने में देर नहीं लगेगी. प्रदेश में लोगों की सुरक्षा पर जो भी संकट पैदा करेगा, उसके लिए जेल और जहन्नुम के रास्ते खुले हुए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश माफियामुक्त हो चुका है और कोई फिर सिर उठाएगा तो वह मिट्टी में मिला दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री शनिवार को वार्ड नंबर 80, राप्ती नगर के अंतर्गत बशारतपुर में नवनिर्मित कल्याण मंडपम सहित गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) और नगर निगम की 130.73 करोड़ रुपये की लागत वाली 170 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे.

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प्रदेश में अब उपद्रव और गुंडागर्दी नहीं : सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब प्रदेश में उपद्रव, अराजकता या गुंडागर्दी नहीं है, बल्कि सर्वत्र सुरक्षा का माहौल है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में सुरक्षा के माहौल के बीच विकास की रफ्तार तेज हुई है. इसी बदलाव की वजह से आज प्रदेश में निवेश, रोजगार और विकास का माहौल बना है.



मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्हें विकास, रोजगार और उत्सवपूर्ण माहौल पसंद नहीं है, वे अब समाज को जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने का काम करेंगे. जनता को ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहना होगा. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए समाज को बांटने वाले लोगों को डकैतों का गिरोह करार दिया.



सीएम योगी ने कहा, ‘डकैतों के इस गिरोह को जब भी मौका मिला तो उन्होंने प्रदेश और देश को लूटने का काम किया. उत्सव से पहले उपद्रव करना, दंगे करना, कर्फ्यू लगवाना ही इनकी पहचान थी.’

उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार किसी भी गरीब, दलित, वंचित का उत्पीड़न या शोषण नहीं होने देगी. किसी ने शोषण या उत्पीड़न किया तो उससे सख्ती से निपटने का काम करेगी.

उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कानून की धज्जियां उड़ाने की तनिक भी कोशिश की तो उसकी धज्जियां उड़ाने में देर नहीं लगेगी. प्रदेश में सुरक्षा पर संकट पैदा करने वालों के लिए जेल और जहन्नुम के रास्ते खुले हुए हैं.

माफिया के साथ मच्छरजनित बीमारी का भी किया समाधान

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में माफिया के खिलाफ कार्रवाई के साथ इंसेफेलाइटिस की बीमारी पर नियंत्रण का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बीते करीब दस वर्ष में उन्होंने माफिया का सफाया करने के साथ ही मच्छरजनित बीमारी इंसेफेलाइटिस का भी समाधान कर दिया गया.

सीएम योगी ने याद दिलाया कि वर्ष 2017 के पूर्व इंसेफेलाइटिस की त्रासदी के कारण गोरखपुर सहित पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में दहशत का माहौल रहता था. यह बीमारी वर्ष 1977 से चली आ रही थी, लेकिन इस दौरान दूसरे दलों की सरकारों ने इसके समाधान पर ध्यान नहीं दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंसेफेलाइटिस को लेकर उन सरकारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी. उन्होंने बताया कि सांसद के रूप में उन्होंने इंसेफेलाइटिस के समाधान के लिए सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ी और जब मुख्यमंत्री बने तो इसका समाधान करके भी दिखाया.

सीएम योगी ने कहा कि अब मासूम बच्चे इंसेफेलाइटिस की चपेट में आकर दम नहीं तोड़ते. उन्होंने इसे प्रदेश में सरकार की प्राथमिकताओं और लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम बताया.

अच्छी सरकार में होते हैं अच्छे काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अच्छी सरकार होती है तभी अच्छे कार्य आगे बढ़ते हैं. अच्छी सरकार ही युवाओं, बेटियों और महिलाओं के बारे में अच्छा सोचती है. उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से युवाओं के लिए किए जा रहे कामों का भी जिक्र किया.

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है. अगले एक साल में एक लाख और युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे. युवाओं को रोजगार देने के लिए हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग जोन बनाया जा रहा है. यहां स्किल से जॉब की गारंटी दी जाएगी.

उन्होंने बेटियों और महिलाओं के लिए सरकार की नई पहल के बारे में भी जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले दो माह में स्नातक अंतिम वर्ष की 50 हजार छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी.

सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले यूपी में न तो बेटियों की अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था थी और न ही गरीब बेटियों की शादी की. जब उन्होंने सामूहिक विवाह योजना शुरू की तो समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया.

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक पांच लाख बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हो चुकी है. सरकार इसमें हर बेटी की शादी के लिए एक लाख रुपये का अनुदान दे रही है.

60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा

मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा योजना का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अब कोई भी माता निश्चिंत होकर जब चाहे अयोध्या, काशी, प्रयाग, विंध्याचल और देवीपाटन दर्शन करने जा सकती है.

उन्होंने रक्षाबंधन के अवसर पर 60 लाख से अधिक महिलाओं के निशुल्क बस यात्रा करने की जानकारी भी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की इन योजनाओं के पीछे मजबूत आर्थिक व्यवस्था जरूरी है. उन्होंने कहा कि यह सब तब संभव होता है जब खजाने में पैसा और अच्छी सरकार होती है.

2017 के बाद गोरखपुर में हुआ बड़ा बदलाव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में गोरखपुर के विकास की भी विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के पहले गोरखपुर में न तो पर्याप्त बिजली आती थी और न ही अच्छी सड़कें थीं. मरीजों के लिए इलाज और नौजवानों के लिए नौकरी का अभाव था.

सीएम योगी ने कहा कि अब गोरखपुर में भरपूर बिजली आ रही है. सिक्सलेन फ्लाईओवर सहित फोरलेन सड़कों का जाल बिछ चुका है. स्मार्ट सड़कों के साथ ऑटो मोड में ट्रैफिक और स्वच्छता आदि की निगरानी हो रही है.

उन्होंने कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सेवा मिल रही है. गोरखपुर में एम्स भी खुल चुका है. खाद कारखाना फिर से चल रहा है और चार विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में बाढ़ की समस्या का समाधान हुआ है. वर्ष 2017 के पहले बदहाल रहा रामगढ़ताल अब फिल्मों की शूटिंग का केंद्र बन रहा है. गोरखपुर पर्यटन के एक नए हब के रूप में पहचान बना रहा है.

सीएम योगी ने गोड़धोइया नाला परियोजना का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इस नाला परियोजना से अब शहर के उत्तर में जलजमाव से मुक्ति मिल गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नौजवान को नौकरी भी मिल रही है तथा बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर भी संकट नहीं है.

कल्याण मंडपम को बताया सकारात्मक बदलाव का प्रतीक

मुख्यमंत्री ने बशारतपुर कल्याण मंडपम को सकारात्मक परिवर्तन और जनसुविधा का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर यह कल्याण मंडपम बना है, वह काफी गहरी थी. अच्छी सोच से हुए कार्य के कारण अब यह शानदार उत्सव और सार्वजनिक आयोजन का माध्यम बनेगा.

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कल्याण मंडपम के लिए उन्होंने ढाई करोड़ रुपये विधायक निधि से दिए हैं, जबकि बाकी पैसा जीडीए ने लगाया है. उन्होंने कहा कि कल्याण मंडपम कम खर्च में होटल का शानदार विकल्प है.

सीएम योगी ने बताया कि तीन कल्याण मंडपम अभी निर्माणाधीन हैं और कुछ नए भी स्वीकृत होने वाले हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की सुविधाओं से आम लोगों को शादी और दूसरे सामाजिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर और किफायती स्थान मिल सकेगा.

रविकिशन बोले- सुरक्षा के साथ सुविधा भी देती है डबल इंजन सरकार

कल्याण मंडपम और अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास समारोह में सांसद रविकिशन शुक्ल ने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार सुरक्षा, विकास व रोजगार के साथ सुविधा भी देती है.

रवि किशन ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी की सोच बिना भेदभाव, समाज के हर पात्र व्यक्ति को शासन की योजना से लाभान्वित करने की है. उन्होंने कहा कि यूपी में तीसरी बार सीएम योगी के नेतृत्व में सरकार बननी तय है.

डॉ. मंगलेश बोले- सीएम योगी की दूरदर्शिता का परिणाम है कल्याण मंडपम

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि नागरिकों को एक बेहतरीन सौगात के रूप में कल्याण मंडपम, सीएम योगी की दूरदर्शिता का परिणाम है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में महानगर में कल्याण मंडपम की श्रृंखला खड़ी हो रही है. महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गोरखपुर विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है.

कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मत्स्य विभाग के मंत्री डॉ. संजय निषाद, जिला पंचायत की प्रशासक साधना सिंह, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, श्रीराम चौहान, विधायक फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, नगर निगम की उपसभापति पूनम सिंह, जीडीए बोर्ड के सदस्य राधेश्याम श्रीवास्तव, पवन त्रिपाठी, दुर्गेश बजाज, भाजपा के महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे.

कार्यक्रम के अंत में जीडीए बोर्ड के अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका अभिनंदन किया.

फीता काटकर सीएम ने किया कल्याण मंडपम का लोकार्पण

मंचीय कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर कल्याण मंडपम का औपचारिक उद्घाटन किया. इसके बाद उन्होंने मंडपम का भ्रमण और निरीक्षण कर यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं की जानकारी ली.

जीडीए के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने मुख्यमंत्री को मंडपम की विशेषताओं की विस्तार से जानकारी दी. निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने कल्याण मंडपम के परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया.

3.10 करोड़ की लागत से बना है कल्याण मंडपम

बशारतपुर कल्याण मंडपम का निर्माण 2593 वर्गमीटर भूमि पर 3.10 करोड़ रुपये की लागत से कराया गया है. आधुनिक सुविधाओं और आकर्षक वास्तुकला से सुसज्जित यह कल्याण मंडपम दो तल में निर्मित है. यहां 300 से 500 लोगों की क्षमता वाले आयोजन हो सकेंगे.

भूतल पर हाल, किचन, स्टोर, ऑफिस, चेंज रूम और महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग टॉयलेट बनाए गए हैं. प्रथम तल पर एक हाल, अटैच्ड टॉयलेट और ड्रेसिंग रूम सहित छह कमरों का निर्माण कराया गया है.

परिसर में मुख्य भवन के सामने आकर्षक फव्वारा भी बनाया गया है. कल्याण मंडपम आने वाले वाहनों के लिए परिसर के अंदर ही इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाकर अलग से पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है. परिसर में लॉन भी विकसित किया गया है और फूल वाले पौधे लगाकर इसे सजाया गया है.

कल्याण मंडपम बनाने का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को विवाह, तिलक, मुंडन और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए किफायती दरों पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

170 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यासमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कुल 130.73 करोड़ रुपये की लागत वाली 170 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इनमें जीडीए और नगर निगम की अलग-अलग परियोजनाएं शामिल हैं.

सीएम के हाथों इन विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बशारतपुर कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया. जीडीए की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में पार्क निर्माण, सड़क व नाली निर्माण और लाइटिंग के 14 कार्यों का भी लोकार्पण हुआ, जिनकी लागत 7 करोड़ 74 लाख 33 हजार रुपये है.

वहीं, नगर निगम की ओर से विभिन्न वार्डों में पाइपलाइन विस्तार, नलकूप स्थापना और इंडिया मार्क-टू हैंडपंपों की रीबोरिंग के 29 कार्यों का लोकार्पण किया गया. इन कार्यों पर 39 करोड़ 90 लाख रुपये खर्च हुए हैं. इसके अलावा नगर निगम की ओर से बाढ़ और जलभराव से राहत के लिए बाढ़ पंपिंग स्टेशनों की क्षमता वृद्धि एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य का भी लोकार्पण किया गया, जिसकी लागत 30 करोड़ 9 लाख रुपये है.

इन विकास कार्यों का हुआ शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने जीडीए की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में कराए जाने वाले पार्क सुंदरीकरण, सीसीटीवी कैमरा स्थापना सहित कुल 15 कार्यों का शिलान्यास किया. इनकी लागत 2 करोड़ 74 लाख 68 हजार रुपये है. इसके अलावा नगर निगम की ओर से 41 सड़कों और नालियों के निर्माण का शिलान्यास हुआ, जिस पर 11 करोड़ 92 लाख रुपये खर्च होंगे. नगर निगम की ओर से 47 पार्कों के सुंदरीकरण के कार्य का भी शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत 7 करोड़ 60 लाख रुपये है.

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इसी क्रम में नगर निगम की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर में कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन के निर्माण का शिलान्यास किया गया. इस परियोजना की लागत 5 करोड़ 7 लाख रुपये है. नगर निगम की ओर से पथ प्रकाश के 7 कार्यों का भी शिलान्यास हुआ, जिनकी लागत 5 करोड़ 57 लाख रुपये है. इसके साथ ही पेयजल और जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए 13 कार्यों का शिलान्यास किया गया. इन कार्यों पर 16 करोड़ 99 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.