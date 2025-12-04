पंडित राम सुमेर शुक्ल की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित, CM पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के पं राम सुमेर शुक्ल मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में स्वतंत्र संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल की 47 वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे. इस दौरान सीएम धामी ने स्वतंत्रता सेनानी पं शुक्ल की मूर्ति पर माल्यार्पण उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, और उनकी जीवन परिचय के शिलापट का अनावरण किया. इसके बाद सीएम धामी मंच पर पहुंचें, जहां अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया.

कार्य्रकम में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी. इसके अलावा भविष्य के में विकास कार्यों की रूपरेखा के बारे में मुख्यमंत्री ने विजन रखा.

सीएम को पब्लिक ने किया सम्मानित

डबल इंजन सरकार द्वारा जनपद में एम्स निर्माण, किच्छा में मिनी आईएसबीटी, औद्योगिक स्मार्ट सिटी, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण में तेजी, रुद्रपुर बाईपास का निर्माण, ग्रीन फील्ड पंतनगर एयरपोर्ट, गन्ने के मूल्य में 30 रुपए की वृद्धि किये जाने पर कार्यक्रम संयोजक दिनेश शुक्ला और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को क्षेत्र व्यापारियों ने तलवार भेंट की,नगर पालिका नगला क्षेत्र की जनता ने शेर भेंट किया, महिलाओं स्मृति चिन्ह भेंट दिया, सिख समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारा अमृतसर साहिब का चित्र भेंट दिया और किसानों ने हल भेंट कर सम्मानित किया.

गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार देश में सबसे पहले यूसीसी लागू, धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून, लव जिहाद और लैंड जिहाद के विरुद्ध कानूनी बनाकर कार्रवाई करने वाली सरकार बनीं. इसके साथ ही प्रदेश के विकास के लिए कुमाऊं मंडल में एम्स का निर्माण, जमरानी बाध निर्माण, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंतनगर,किच्छा में मिनी आईएसबीटी, औद्योगिक स्मार्ट सिटी, रुद्रपुर बाईपास का निर्माण कार्य चल रहा है. इसके साथ ही हमारी सरकार ने प्रदेश निर्माण के बाद चार साल में ही सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाली सरकार बन गई है.