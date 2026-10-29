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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज में जमीन के नीचे मिले 3 ड्रम भर के कैश, अब तक 5 करोड़ से ज्यादा बरामद

प्रयागराज में जमीन के नीचे मिले 3 ड्रम भर के कैश, अब तक 5 करोड़ से ज्यादा बरामद

प्रयागराज के नवाबगंज इलाके में पुलिस ने एक घर से जमीन में दबे पांच करोड़ से अधिक की नगदी पकड़ी है. इन्हें तीन ड्रम में छिपाकर रखा गया है. पुलिस ने इसको लेकर अब जांच शुरू कर दी है.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 29 Oct 2026 04:02 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नवाबगंज इलाके में राकेश यादव उर्फ महाकाल के घर में पुलिस के छापे में भारी मात्र में कैश बरामद हुआ है. यहां जमीन के अंदर तीन ड्रमों में पांच करोड़ से अधिक कैश रखा गया था. इसमें 500-500 के नोटों की गड्डियां भरी हुईं थीं.

पुलिस ने चोरी की रकम रखे  जाने की सूचना पर छापा मारा था, लेकिन जब पुलिस ने जमीन के अंदर इस तरह से कैश भरा देखा तो उसके भी होश उड़ गए. इतनी बड़ी मात्रा में इस तरह कैश रखने से  कई सवाल खड़े हो गए हैं. फिलहाल अभी भी मामले की जांच जारी है.

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पूरे गांव की बिजली काट के बाद मारा छापा 

जिला मुख्यालय से 32 किमी दूर नवाबगंज के बरईपुर रामनगर गांव में राकेश यादव का घर है. यहां पुलिस कमिश्नर पियूष मोर्डिया को इनपुट मिला था कि चोरी के पैसे जमा किए गए हैं. जिसके बाद बुधवार शाम डीसीपी गंगानगर सोनम कुमार और एडीसीपी गंगानगर पुष्कर वर्मा समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची. इससे पहले पुलिस ने पूरे गांव की बिजली कटवा दी और घर को सील कर दिया. इसके बाद फिर सर्च अभियान शुरू किया.

जमीन में ड्रम में रखी थी रकम 

पुलिस के मुताबिक, करीब साढ़े चार घंटे तक सर्च अभियान चलाया गया. इस दौरान जमीन में दबाकर रखे गए तीन ड्रम मिले. इनमें 500-500 नोटों की गड्डियां भरी हुईं थीं. पुलिस ने कैश कब्जे में लेकर घर की घेराबंदी की. इस दौरान पुलिस ने राकेश के भाई बबलू को हिरासत में ले लिया और पूरे परिवार को भी पुलिस अपने साथ ले गयी.

40 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को घर के बाहर तैनात किया गया है.  इसके अलावा पुलिस ने राकेश के घर के साथ उसके बाग और खाली जमीन को भी सील कर दिया है. दो थानों की फोर्स मौजूद है.

कुछ सालों में ही खरीदी संपत्ति 

ग्रामीणों के मुताबिक राकेश यादव कई साल पहले पुणे में अपने बहनोई और साले के साथ रहकर सर्राफा व्यापारी के घर काम करता था. कोविड में वह गांव आ गया था. कुछ समय बाद उसने 22 बीघा जमीन खरीदी.इसकी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है. यही नहीं एक करोड़ से अधिक की लागत से गांव में ही मकान बनावाय. दो ट्रैक्टर और पिकअप वाहन भी खरीदा. सीमेंट और सरिया का कारोबार करने लगा.

पड़ोसी से हुआ था विवाद 

ग्रामीणों के मुताबिक राकेश का पड़ोस में रहने वालों से कुछ विवाद हुआ था. जिसमें उसके खिलाफ एफआईआर हुई थी, जब दरोगा जांच के लिए आया तो राकेश से उसकी बहस हो गयी थी. इसी बीच घर में करोड़ों रूपए छिपाने की बात सामने आई थी. अब पुलिस के सामने इन रुपयों का राकेश के पास बरामद होना और इसके पीछे क्या मामला है ? यह खुलासा करना बड़ी चुनौती है.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
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