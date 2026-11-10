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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून में बिगड़ी हवा की सेहत, AQI 300 के पार पहुंचा

देहरादून में बिगड़ी हवा की सेहत, AQI 300 के पार पहुंचा

दीपावली की रात हुई आतिशबाजी से राजधानी देहरादून की हवा बिगड़ गयी है. यहां AQI 300 के ऊपर रिकॉर्ड किया गया. पर्वतीय क्षेत्रों में पहले से अपनाए गए उपायों से स्थिति नियंत्रण में रही.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 10 Nov 2026 04:03 PM (IST)
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दीपावली की रात हुई आतिशबाजी का असर उत्तराखंड की आबोहवा पर साफ दिखाई देने लगा है. उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग आंकड़ों के अनुसार, दिवाली के दिन देहरादून का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार पहुंच गया.

हालांकि राहत की बात यह रही कि एक से आठ नवंबर के बीच प्रदेश के अधिकांश शहरों में हवा की गुणवत्ता का औसत स्तर मॉडरेट श्रेणी में दर्ज किया गया. पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति भी बेहतर रही नैनीताल और टिहरी में AQI 100 से भी नीचे बना रहा.

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त्योहार से पहले ही शुरू हो गई थी निगरानी

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली से करीब एक सप्ताह पहले ही राज्य के अलग -अलग शहरों में वायु गुणवत्ता की लगातार निगरानी शुरू कर दी थी. इसी अवधि के औसत आंकड़ों के आधार पर यह तस्वीर सामने आई कि अधिकांश शहरों में हवा मध्यम श्रेणी में रही हालांकि त्योहार के दिन देहरादून में आतिशबाजी के कारण स्थिति बिगड़ गई और AQI 300 का आंकड़ा पार कर गया. 

बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के अनुसार दिवाली पर प्रदूषण में बढ़ोतरी जरूर हुई. हालांकि निगरानी अवधि के दौरान कई शहरों में हालात सामान्य दायरे में रहे. उनका कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों का सकारात्मक असर भी देखने को मिला है.

सर्दियों में बढ़ सकती है चुनौती

डॉ. धकाते ने आगे के लिए चेताते हुए कहा कि अब मौसम बदल रहा है. सर्दियों में तापमान गिरने और टेम्परेचर इन्वर्जन की स्थिति बनने से प्रदूषक तत्व वातावरण में अधिक समय तक ठहर सकते हैं. टेम्परेचर इन्वर्जन में ऊपर की गर्म हवा नीचे की ठंडी हवा को ढक लेती है, जिससे धूल और धुआं ऊपर नहीं उठ पाते ऐसे में आने वाले दिनों में सतर्कता बरतने की जरूरत है.

यह भी पढ़ें: अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS AQI
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