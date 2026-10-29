UP MLC Results: यूपी में सपा ने कैसे बनाई इतनी बढ़त? योगी के करीबी मंत्री ने बताई वजह

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् की 11 सीटों के लिए जारी मतगणना, तीसरे दिन अपने अंतिम चरण में है. समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में पांच और भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है. सपा की इस बढ़त के बाद बीजेपी खेमे में खलबली है और आंतरिक समीक्षा के दावे किए जा रहे हैं.

इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाने वाले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़ा बयान दिया है. सपा की बढ़त के संदर्भ में खन्ना ने कहा कि इसे व्यक्तिगत जीत नहीं मानना चाहिए.

विधान परिषद (MLC) चुनाव के नतीजों पर राज्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, 'बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के छह उम्मीदवार जीते हैं, जबकि चार सीटें समाजवादी पार्टी (सपा) को मिली हैं. हालांकि, सपा को बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए; यह उनकी नीतियों की जीत नहीं है. असल में, यह उम्मीदवारों के अपने व्यक्तिगत महत्व को दर्शाता है. जिन उम्मीदवारों ने व्यक्तिगत स्तर पर मतदाताओं को एकजुट किया और अतिरिक्त मेहनत की, उन्हें जीत मिली है. समाजवादी पार्टी को इसे अपनी जीत समझने की गलती नहीं करनी चाहिए-इसमें उम्मीदवारों के व्यक्तिगत योगदान की मुख्य भूमिका रही है.'

11 सीटों पर कहां क्या रहे परिणाम?

मेरठ स्नातक क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के दिनेश कुमार गोयल ने 24,929 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की. आगरा स्नातक क्षेत्र से बीजेपी के डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरु जी ने 42,743 मत हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के डॉ. मान सिंह यादव 60,358 मत प्राप्त कर विजयी हुए. लखनऊ शिक्षक क्षेत्र से बीजेपी के उमेश द्विवेदी ने 13,179 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की. वाराणसी शिक्षक क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव ने 11,612 मत हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि आगरा शिक्षक क्षेत्र से सपा के डॉ. आकाश अग्रवाल 14,046 मत प्राप्त कर विजयी हुए. मेरठ शिक्षक क्षेत्र से बीजेपी के श्रीचंद शर्मा ने 18,099 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की. बरेली-मुरादाबाद शिक्षक क्षेत्र से बीजेपी के डॉ. हरी सिंह ढिल्लो ने 21,672 मत हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक क्षेत्र से बीजेपी के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने 16,790 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की. वहीं लखनऊ स्नातक से कांति सिंह और वाराणसी स्नातक से आशुतोष सिन्हा ने जीत हासिल कर ली है. वाराणसी स्नातक से बीजेपी प्रत्याशी केदारनाथ सिंह ने हार स्वीकार कर ली है.