दिवाली-AQI पर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, 'मैंने क्या गलत कहा'

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के खतरे के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का दिवाली को लेकर दिया गया बयान विवादों में है. कांग्रेस नेता इमरान अपने उस बयान पर कायम हैं जिसमें उन्होंने कहा कि 'चाहे दिवाली हो या प्रदूषण, यह इंसानों द्वारा पैदा की गई बीमारी है'. उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है. सिर्फ सरकार पर निर्भर रहकर प्रदूषण से नहीं लड़ा जा सकता है.

जब उनसे पूछा गया कि AQI को लेकर आपने जो बयान दिया है उस पर लगातार आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है. इस सवाल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "उसमें क्या ट्रोल करेंगे? AQI एक सामाजिक समस्या भी तो है. लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा. सिर्फ सरकार पर निर्भर रहकर इससे नहीं लड़ा जा सकता. लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है. आप जो हवा ले रहे हैं, वह आप खुद ले रहे हैं. यह सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है. हवा को साफ रखना आपकी भी जिम्मेदारी है. या फिर आप सब कुछ सरकार पर ही डाल देंगे? मैंने उसमें क्या गलत कहा?"

इमरान मसूद ने प्रदूषण को लेकर पहले क्या कहा?

सहारनपुर से कांग्रेस सांसद ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर कहा था, ''ये लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं. ये सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं. दिपावली हो या प्रदूषण, मानव जनित रोग है. लोगों को जागरूक होना पड़ेगा. चाहे उनकी सरकार हो या हमारी, सरकार इन मामलों पर ज्यादा कुछ नहीं करेगी. लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है.'' उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में एक्यूआई 1710 हो गया है. रात में सहारनपुर में एक्यूआई 600 हो गया था.

बता दें कि दिवाली के बाद दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में बनी हुई है. वहीं, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के एक्स पोस्ट को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, ''उनके दिमाग में प्रदूषण है. प्रदूषण से लोगों का दम घुट रहा है.''

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