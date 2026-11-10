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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिवाली-AQI पर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, 'मैंने क्या गलत कहा'

दिवाली-AQI पर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, 'मैंने क्या गलत कहा'

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि AQI एक सामाजिक समस्या भी तो है. लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा. सिर्फ सरकार पर निर्भर रहकर प्रदूषण से नहीं लड़ा जा सकता है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 10 Nov 2026 04:06 PM (IST)
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दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के खतरे के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का दिवाली को लेकर दिया गया बयान विवादों में है. कांग्रेस नेता इमरान अपने उस बयान पर कायम हैं जिसमें उन्होंने कहा कि 'चाहे दिवाली हो या प्रदूषण, यह इंसानों द्वारा पैदा की गई बीमारी है'. उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है. सिर्फ सरकार पर निर्भर रहकर प्रदूषण से नहीं लड़ा जा सकता है.

जब उनसे पूछा गया कि AQI को लेकर आपने जो बयान दिया है उस पर लगातार आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है. इस सवाल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "उसमें क्या ट्रोल करेंगे? AQI एक सामाजिक समस्या भी तो है. लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा. सिर्फ सरकार पर निर्भर रहकर इससे नहीं लड़ा जा सकता. लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है. आप जो हवा ले रहे हैं, वह आप खुद ले रहे हैं. यह सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है. हवा को साफ रखना आपकी भी जिम्मेदारी है. या फिर आप सब कुछ सरकार पर ही डाल देंगे? मैंने उसमें क्या गलत कहा?"

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इमरान मसूद ने प्रदूषण को लेकर पहले क्या कहा?

सहारनपुर से कांग्रेस सांसद ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर कहा था, ''ये लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं. ये सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं. दिपावली हो या प्रदूषण, मानव जनित रोग है. लोगों को जागरूक होना पड़ेगा. चाहे उनकी सरकार हो या हमारी, सरकार इन मामलों पर ज्यादा कुछ नहीं करेगी. लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है.'' उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में एक्यूआई 1710 हो गया है. रात में सहारनपुर में एक्यूआई 600 हो गया था.

बता दें कि दिवाली के बाद दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में बनी हुई है. वहीं, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के एक्स पोस्ट को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, ''उनके दिमाग में प्रदूषण है. प्रदूषण से लोगों का दम घुट रहा है.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 04:06 PM (IST)
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