प्रयागराज जंक्शन का डराने वाला VIDEO, ट्रेन से उतरते समय फिसला महिला का पैर और...

Prayagraj News: स्लीपर कोच S-7 में से एक महिला उतरने लगी. लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा, और उसका पैर फिसल गया. RPF के दो जवान रामकृपाल यादव और संतोष कुमार ने फुर्ती से महिला को गिरने से रोका.
उतर प्रदेश के प्रयागराज जंक्शन पर बुधवार शाम उसमे हड़कम्प मच गया, जब प्लेटफ़ॉर्म नंबर एक पर लालगढ़-प्रयागराज एक्सप्रेस के स्लीपर कोच से उतरते समय एक महिला का पैर फिसल गया. इससे पहले कोई दुर्घटना होती, प्लेटफ़ॉर्म पर तैनार RPF के दो जवानों ने फुर्ती दिखाते हुए महिला को बचा लिया. ये पूरी घटना प्लेटफ़ॉर्म पर लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गया, और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
ये वीडियो उत्तर मध्य रेलवे द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया गया. जिस पर लोग RPF जवानों की तारीफ कर रहे हैं.
क्या था पूरा घटनाक्रम ?
बता दें कि पूरी घटना बुधवार शाम करीब 6:45 के बजे की है. जंक्शन के प्लेटफ़ॉर्म नंबर एक पर ट्रेन संख्या 12372 लालगढ़-प्रयागराज एक्सप्रेस आ रही है. तभी स्लीपर कोच S-7 में से एक महिला उतरने लगी. लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा, और उसका पैर फिसल गया. प्लेटफ़ॉर्म पर तैनात RPF के दो जवान रामकृपाल यादव और संतोष कुमार ने फुर्ती से महिला को गिरने से रोका और वापस डिब्बे में धकेल कर सुरक्षित किया. महज 10 सेकेण्ड की इस घटना में RPF जवानों की सतर्कता से एक महिला की जान बच गयी.
RPF जवान रामकृपाल यादव ने बताया कि हम ड्यूटी पर थे, हमने देखा कि महिला का पैर फिसल गया, हमने तेजी से दौड़ लगाई और उसे बचाया. शुक्र है महिला सुरक्षित है.
वीडियो अब वायरल
प्रयागराज जंक्शन के CCTV का ये 10 सेकेण्ड का वीडियो अब वायरल है. जिसमें किस तरह जवानों ने अपनी फुर्ती से महिला की जान बचाई. ये वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल है. लोग RPF जवानों की मुस्तैदी को सलाम कर रहे हैं.
उत्तर मध्य रेलवे के CPRO ने उसे पोस्ट किया, जिसका कैप्शन है:
‘प्रयागराज जंक्शन पर RPF की सतर्कता! एक महिला यात्री की जान बचाई गई. #RailSafety #RPFHeroes’
रेल अधिकारियो ने RPF जवानों की तारीफ़ के साथ ही यात्रियों को भी सलाह है कि चलती हुई ट्रेन में न ही चढ़ें और न ही उतरें.
