गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद में बुधवार रात थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र में उस समय सनसनी फ़ैल गयी, जब वार्ड 9 से बीजेपी पार्षद शीतल चौधरी की कार पर बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग कर दी. इस हमले में शीतल चौधरी बाल-बाल बच गयीं. सूचना मिलते ही तमाम बीजेपी नेता और पुलिस फ़ोर्स मौके परपहुंच गयी. पुलिस ने बाद में पार्षद को सुरक्षा के साथ घर तक रवाना किया.

घटना के वक़्त पार्षद शीतल चौधरी दादरी से अकेले रिश्तेदार के घर से वापस लौट रहीं थीं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक शिवानपुरा वार्ड 9 से बीजेपी पार्षद शीतल चौधरी दादरी में अपने रिश्तेदार के यहां से वापस गाजियाबाद आ रहीं थीं. रात तकरीबन 8:30 बजे थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम में उनकी क्रेटा कार जब गोविन्दपुरम से संजयनगर की ओर आ रही थी . हेलमेट लगाए बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी. एक गोली पीछे शीशे में और एक साइड में लगी. दोनों शीशे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि पार्षद को कोई चोट नहीं आई.

शीतल चौधरी ने तुरंत ही मधुबन बापूधाम थाना पुलिस और बीजेपी नेताओं को सूचना दी. जिस पर हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, वहीं मौके पर बीजेपी के दो विधायक संजीव शर्मा और अजीत पाल त्यागी भी पहुंच गए.

हमलावरों को पकड़ने के निर्देश

बीजेपी विधायक संजीव शर्मा ने इस हमले को कायरतापूर्ण करार दिया और बोले पूरी पार्टी शीतल चौधरी के साथ खड़ी है. उन्होंने परिवार को सुरक्षा का आश्वसन दिया. वहीँ अजीत पाल त्यागी ने इस मामले में पुलिस को जल्द खुलासे के निर्देश दिए. बोले ये बहुत ही गंभीर घटना है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

एसीपी सूर्य बली मौर्य ने कहा कि घटना के खुलासे के लिए चार टीमें लगा दी गयीं हैं. सीसीटीवी और फोरेंसिक टीम छानबीन कर रहे हैं. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि पार्षद को पुलिस सुरक्षा में घर भेज दिया गया है.