उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद से जुड़े उसके पूरे गैंग पर शिकंजा और कस दिया है.इसी के तहत पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक के बेटों मोहम्मद उमर और अली अहमद समेत 15 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. धूमनगंज थाना पुलिस ने मंगलवार को स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें इन सभी को साजिश रचने से लेकर हत्या को अंजाम देने तक का दोषी बनाया है.

क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के सुलेम सराय में अतीक अहमद के शूटरों ने वकील उमेश पाल और उनके दो सरकारी गार्डों पर बम और गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी. चूंकि उमेश पाल MLA राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे, जिस कारण अतीक उन्हें रास्ते से हटाना चाहता था. इस वारदात ने प्रदेश को हिला दिया था. वही इसम मामले की जांच के दौरान अतीक और उसके भाई अशरफ की भी हत्या हो गई, बावजूद इसके उसका गैंग अभी भी सक्रिय था.

गैंग में अली समेत ये हैं नाम

पुलिस ने जो चार्जशीट तैयार की है उम्सने अतीक के बेटों के साथ उसके गैंग के सदस्यों के नाम भी हैं अली अहमद (गैंग लीडर), मोहम्मद उमर, कैश अहमद (कसाई मस्जिद का कैश), राकेश उर्फ नाकेश उर्फ लाला, मोहम्मद अरशद कटरा, नियाज अहमद, इकबाल अहमद उर्फ मोहम्मद सजर, शारुक उर्फ शाहरुख, वकील खान सौलत हनीफ, वकील विजय मिश्रा, अखलाक अहमद (बहनोई), सदाकत खान, गुड्डू मुस्लिम (शूटर), मोहम्मद अरमान (शूटर), साबिर (शूटर).

उमर और अली ने आरोप कबूल किए

मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में और अली अभी नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं. दोनों ने साजिश में शामिल होना कबूल कर लिया था. अली को अतीक का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, जो पिता के जुर्म के रास्ते पर था.

शाइस्ता परवीन पर 50 हजार का इनाम

पुलिस चार्जशीट में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अभी फरार है और उस पर पचास हजार का इनाम घोषित है. आयशा नूरी पर 25 हजार का इनाम, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा पर 25 हजार का इनाम. गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद अरमान और शाबिर इन तींनो शूटरों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित है.

2 दिन की रिमांड, संपत्ति जब्ती की तैयारी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, स्पेशल कोर्ट ने पुलिस को 2 दिन की रिमांड की तारीख दी है. गैंगस्टर एक्ट की धारा 14/1 के तहत पुलिस इन सबकी सम्पत्ति अर्जित करने की कार्रवाई शुरू करेगी.