हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअतीक अहमद के बेटों समेत 15 पर गैंगस्टर एक्ट: उमेश पाल हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, संपत्ति जब्ती की तैयारी

अतीक अहमद के बेटों समेत 15 पर गैंगस्टर एक्ट: उमेश पाल हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, संपत्ति जब्ती की तैयारी

Prayagraj News: 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के सुलेम सराय में अतीक अहमद के शूटरों ने वकील उमेश पाल और उनके दो सरकारी गार्डों पर बम और गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी. अब गैंग्स्टर कार्रवाई शुरू हुई.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 29 Oct 2025 02:16 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद से जुड़े उसके पूरे गैंग पर शिकंजा और कस दिया है.इसी के तहत पुलिस ने  उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक के बेटों मोहम्मद उमर और अली अहमद समेत 15 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. धूमनगंज थाना पुलिस ने मंगलवार को स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें इन सभी को साजिश रचने से लेकर हत्या को अंजाम देने तक का दोषी बनाया है.

क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के सुलेम सराय में अतीक अहमद के शूटरों ने वकील उमेश पाल और उनके दो सरकारी गार्डों पर बम और गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी. चूंकि उमेश पाल MLA  राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे, जिस कारण अतीक उन्हें रास्ते से हटाना चाहता था. इस वारदात ने प्रदेश को हिला दिया था. वही इसम मामले की जांच के दौरान अतीक और उसके भाई अशरफ की भी हत्या हो गई, बावजूद इसके उसका गैंग अभी भी सक्रिय था.

गैंग में अली समेत ये हैं नाम

पुलिस ने जो चार्जशीट तैयार की है उम्सने अतीक के बेटों के साथ उसके गैंग के सदस्यों के नाम भी हैं अली अहमद (गैंग लीडर), मोहम्मद उमर, कैश अहमद (कसाई मस्जिद का कैश), राकेश उर्फ नाकेश उर्फ लाला, मोहम्मद अरशद कटरा, नियाज अहमद, इकबाल अहमद उर्फ मोहम्मद सजर, शारुक उर्फ शाहरुख, वकील खान सौलत हनीफ, वकील विजय मिश्रा, अखलाक अहमद (बहनोई), सदाकत खान, गुड्डू मुस्लिम (शूटर), मोहम्मद अरमान (शूटर), साबिर (शूटर).

उमर और अली ने आरोप कबूल किए

मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में और अली अभी नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं. दोनों ने साजिश में शामिल होना कबूल कर लिया था. अली को अतीक का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, जो पिता के जुर्म के रास्ते पर था.

शाइस्ता परवीन पर 50 हजार का इनाम

पुलिस चार्जशीट में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अभी फरार है और उस पर पचास हजार का इनाम घोषित है. आयशा नूरी पर 25 हजार का इनाम, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा पर 25 हजार का इनाम. गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद अरमान और शाबिर इन तींनो शूटरों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित है.

2 दिन की रिमांड, संपत्ति जब्ती की तैयारी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, स्पेशल कोर्ट ने पुलिस को 2 दिन की रिमांड की तारीख दी है. गैंगस्टर एक्ट की धारा 14/1 के तहत पुलिस इन सबकी सम्पत्ति अर्जित करने की कार्रवाई शुरू करेगी.

और पढ़ें

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 29 Oct 2025 02:16 PM (IST)
Tags :
Atiq Ahmad UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का कहर! तटीय इलाकों पर कैसे है सुरक्षा के इंतजाम?
Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
ओटीटी
Jurassic World Rebirth OTT Release: ‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
हेल्थ
लिवर की सफाई कर देंगे ये घरेलू नुस्खे! कभी नहीं रहेगा लिवर कैंसर का खतरा?
लिवर की सफाई कर देंगे ये घरेलू नुस्खे! कभी नहीं रहेगा लिवर कैंसर का खतरा?
नौकरी
राजस्थान में होगी स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस उम्र तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
राजस्थान में होगी स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस उम्र तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
यूटिलिटी
पत्नी ने झूठा केस कर दिया तो न हो परेशान, ऐसे करें अपना बचाव
पत्नी ने झूठा केस कर दिया तो न हो परेशान, ऐसे करें अपना बचाव
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget