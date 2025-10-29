हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव: शहाबुद्दीन के गढ़ में गरजे सीएम योगी, RJD प्रत्याशी ओसामा का जिक्र कर किया बड़ा दावा

बिहार चुनाव: शहाबुद्दीन के गढ़ में गरजे सीएम योगी, RJD प्रत्याशी ओसामा का जिक्र कर किया बड़ा दावा

Bihar Election: यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था. विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, एक ने बिहार, एक ने यूपी के अंदर नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 29 Oct 2025 01:49 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर एनडीए के समर्थन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीवान के रघुनाथपुर में बुधवार (29 अक्टूबर, 2025) को जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने ओसामा और शहाबुद्दीन का नाम लिए बिना कहा कि मुझे आश्चर्य हुआ जब रघुनाथपुर आया. आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वह अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए पूरे क्षेत्र नहीं पूरे देश और दुनिया में कुख्यात रहा है.

योगी आदित्यनाथ ने कहा, "नाम भी देखो न… जैसा नाम वैसा काम, बहनों और भाइयों…  इसलिए तो मैं कहता हूं… यूपी के अंदर हमने एक बात कही कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस… और जीरो टॉलरेंस के प्रति आप देख रहे होंगे कि आरजेडी और उनके लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं."

'राम भक्तों पर गोलियां चलाती है समाजवादी पार्टी'

सभा को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था. यूपी में समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोलियां चलाती है. विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, "जब भी इन्हें अवसर मिला… एक ने बिहार और एक ने यूपी के अंदर नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, लेकिन डबल इंजन की सरकार अब पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं है. हर बिहारी आज अपने गौरव के साथ सीना तानकर देश और दुनिया के अंदर जाता है और अपनी पहचान को प्रस्तुत करता है."

'राम जानकी मार्ग के निर्माण को युद्धस्तर पर आगे बढ़ाया'

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब बिहार में सब बा. उन्होंने कहा, "हम लोगों ने 6 हजार 100 करोड़ रुपये की लागत से अयोध्या धाम को सीधे सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग के निर्माण को युद्धस्तर पर आगे बढ़ाया है. आज बिहार में एयरपोर्ट है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है. गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है. अराजकता पैदा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रही है, जो बाकी बच जाता है यूपी का बुलडोजर उसको पूरा कर लेता है." 

Published at : 29 Oct 2025 12:11 PM (IST)
