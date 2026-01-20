पश्चिमी उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र में 45 वर्षीय महिला ममता विश्वकर्मा की हत्या का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है. महिला की हत्या उसके प्रेमी संदीप ने गला घोंटकर की थी, जिसके बाद शव को रेहड़ी पर ले जाकर गंग नहर किनारे फेंक दिया गया था.

भाजपा और सपा के नेताओं ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात

घटना के बाद पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता संगीत सोम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के सरधना विधायक अतुल प्रधान भी पीड़ित परिवार के घर मिलने पहुंचे. अतुल प्रधान ने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी और सरकार से पीड़ित परिवार को बड़ी मदद देने की मांग भी की.

मीडिया से बातचीत में अतुल प्रधान ने कहा कि मृतका की चार बेटियां हैं, पति बीमार रहता है और परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है. ऐसे में सरकार को आगे आकर इस परिवार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ जा रहे हैं.

ठाकुर पूरन सिंह खुद जातिगत पूर्वाग्रह से हैं ग्रसित- अतुल प्रधान

इस दौरान अतुल प्रधान ने बीजेपी नेता संगीत सोम पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि संगीत सोम मीट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और धार्मिक भावनाओं के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं. वहीं किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह पर भी बोलते हुए अतुल प्रधान ने कहा कि वे दूसरों पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन वे खुद जातिगत पूर्वाग्रह से ग्रसित नजर आते हैं.

अतुल प्रधान ने साफ कहा है कि यह कोई जाति या धर्म का मामला नहीं है, बल्कि एक गरीब परिवार की मदद का सवाल है. उन्होंने सभी समाज और संगठनों से आगे आकर पीड़ित परिवार की मदद करने की अपील की है.