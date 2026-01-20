रायबरेली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे दौरान सियासी हलचल तेज हो गई है. शहर के कई इलाकों में बड़े-बड़े बैनर लगाए गए हैं, जिनमें राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को INDIA गठबंधन का “कप्तान” बताया गया है. इन बैनरों ने न सिर्फ आम लोगों का ध्यान खींचा है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है.

2027 और 2029 के लिए खास संदेश

बैनरों में साफ तौर पर यह संदेश दिया गया है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को 2027 और 2029 के लिए INDIA गठबंधन का कप्तान माना जा रहा है.

स्थानीय नेताओं का कहना है कि यह बैनर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं, ताकि कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह भरा जा सके.

क्रिकेटर के रूप में दिखाए गए नेता

इन बैनरों की खास बात यह है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को क्रिकेटर के रूप में प्रस्तुत किया गया है. हाथ में बल्ला, खेल के मैदान जैसा बैकग्राउंड और जीत का संदेश, इन तस्वीरों के जरिए दोनों नेताओं को मैदान में उतरने वाले मजबूत खिलाड़ी के तौर पर दिखाया गया है. लोगों का कहना है कि यह अंदाज युवाओं को काफी पसंद आ रहा है.

PDA के रक्षक के तौर पर पेश

बैनरों में दोनों नेताओं को PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग का “रक्षक” भी बताया गया है. संदेश साफ है कि INDIA गठबंधन इन वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एकजुट है. स्थानीय कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह संदेश जमीन से जुड़ा हुआ है और इसका असर दिखेगा.

बैनरों में सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव राहुल निर्मल बागी की तस्वीर भी लगी हुई है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का रायबरेली से पुराना रिश्ता है और अखिलेश यादव के साथ उनकी जोड़ी आने वाले समय में मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी. कुल मिलाकर, राहुल गांधी के दौरे से पहले लगाए गए ये बैनर रायबरेली में सियासी माहौल को और गर्म करते नजर आ रहे हैं.