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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती में पेट्रोल पंपकर्मी का संदिग्ध अवस्था में मिला शव, परिजनों को हत्या का शक, जांच में जुटी पुलिस

बस्ती में पेट्रोल पंपकर्मी का संदिग्ध अवस्था में मिला शव, परिजनों को हत्या का शक, जांच में जुटी पुलिस

Basti News In Hindi: नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रिठिया में पेट्रोल पंप कर्मचारी का शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया है. परिजनों ने हत्या का संदेह जताते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है.

By : सतीश श्रीवास्तव | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 13 May 2026 08:36 PM (IST)
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बस्ती जनपद के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रिठिया स्थित एक पेट्रोल पंप पर उस समय हड़कंप मच गया, जब वहां बीते 12 वर्षों से कार्यरत एक कर्मचारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया. मृतक की पहचान 42 वर्षीय जीत नारायण सिंह के रूप में हुई है. परिजनों ने पेट्रोल पंप मालिक पर पैसे के लेनदेन के विवाद में पीट-पीटकर हत्या करने और शव को सड़क पर फेंकने का आरोप लगाया है. घटना के बाद से मृतक के परिवार में चीख-पुकार मची है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जीत नारायण सिंह रिठिया स्थित हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप पर लंबे समय से काम कर रहे थे. परिजनों का दावा है कि जीत नारायण को जमीन खरीदनी थी, जिसके लिए वह पंप मालिक से अपना वह बकाया वेतन मांग रहे थे, जो पिछले कई वर्षों से उनके वेतन से 6,000 रुपये प्रतिमाह की दर से काटा जा रहा था. आरोप है कि बकाया रकम मांगने पर पंप मालिक अक्सर आनाकानी करता था और इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था.

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परिजनों ने पेट्रोल पंप मालिक पर लगाया हत्या का आरोप

परिजनों ने बताया कि 12 मई की रात को जीत नारायण की हत्या की गई. आरोप के मुताबिक, पंप मालिक ने ही जीत नारायण की पत्नी को फोन कर मौत की सूचना दी. परिजनों का कहना है कि जीत नारायण को बेरहमी से पीटा गया और जब उनकी मौत हो गई, तो उनके शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया ताकि इसे सड़क दुर्घटना या सामान्य मौत का रूप दिया जा सके.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है. एडिशनल एसपी श्यामाकांत का कहना है कि मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा.

परिजनों ने की आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

वहीं, मृतक के परिजनों का आरोप है कि वे 12 साल से वहां वफादारी से काम कर रहे थे. अपनी ही मेहनत की कमाई मांगना उनकी जान पर भारी पड़ गया. कहा हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो, परिवार को न्याय चाहिए और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

इस घटना के बाद से रिठिया और आसपास के ग्रामीणों में भारी रोष और दहशत का माहौल है. 12 साल पुराने कर्मचारी के साथ हुई इस संदिग्ध घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है और पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों व अन्य साक्ष्यों को खंगालने की तैयारी में है.

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Published at : 13 May 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
Basti News UP NEWS UP Police
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