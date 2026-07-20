दिल्ली में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी ने पूरा समर्थन दिया है. मैनपुरी सांसद डिंपल यादव समेत कई सांसदों ने विरोध मार्च निकाला. इस बीच रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि हम छात्रों की आवाज उठाते रहेंगे, देशभर में छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है. स्कूल बंद किए जा रहे हैं.

सपा सांसद ने रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के मामले को भी उठाते हुए कहा कि वे जौहर यूनिवर्सिटी को भी बंद करने की कोशिश कर रहें हैं, उन्हें नोटिस दिया गया है. सरकार को अपना सिस्टम ठीक से संभालना चाहिए. रामपुर सांसद ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर रामपुर में अपना ऐतराज जताया था और प्रशासन की कार्रवाई को दमन कारी बताया था.

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संसद कूच करने पर सख्ती

जंतर-मंतर पर सुबह से छात्रों-युवाओं की भीड़ बढ़ने लगी थी. इस बीच विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने पहुंचकर उनका जोश बढ़ाया. संसद की तरफ बढ़ रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठियां फटकारीं और आंसू गैस के गोले भी छोड़े. कई को हिरासर में भी लिया गया है. सपा सांसदों को संसद मार्ग थाने में डिटेन किया गया है. इस सबके बावजूद आंदोलन तेज होता जा रहा है. विपक्ष के नेताओं ने छात्रों पर आंसू गैस और लाठी चार्ज अपर ऐतराज जताया है. सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया है.

सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया

उधर सरकार ने मामला बढ़ता देख प्रदर्शनकारी संगठन के लोगों को बातचीत के लिए बुलाया है. स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उनकी मुलाक़ात होनी है. इस बीच संसद के दोनों सदनों में भी छात्रों पर लाठी चार्ज का मुद्दा उठाने की मांग को लेकर खासा हंगामा हुआ और मानसून सत्र के पहले दिन दोपहर तक दोनों सदन नहीं चल सके थे. फिलहाल यह मामला पूरी तरह से गर्मा चुका है. विपक्षी दल इस मुद्दे पर बहस की मांग पर अड़े हैं.

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