Basti News: पारिवारिक कलह में महिला का खौफनाक कदम, पहले की बेटे की हत्या, फिर किया आत्महत्या का प्रयास
Basti News In Hindi: हरदी गांव में महिला ने पारिवारिक कलह के चलते 6 साल के बेटे की हत्या कर खुद भी आत्महत्या की कोशिश की. महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के हरदी गांव से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, यहां पारिवारिक कलह में महिला ने खौफनाक कदम उठाया है. बताया गया कि सास से विवाद के बाद महिला ने अपने 6 साल के बेटे के साथ खुद को कमरे के भीतर बंद कर लिया. इसके बाद महिला ने बेटे की हत्या कर खुद भी आत्महत्या की कोशिश की. महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले में की जांच कर रही है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, हरदी गांव निवासी संदीप सिंह की पत्नी कीर्ति सिंह अपने 6 वर्षीय पुत्र प्रभव सिंह के साथ घर पर थी. बताया जा रहा है कि सुबह किसी बात को लेकर कीर्ति का अपनी सास से विवाद हुआ था. विवाद के बाद कीर्ति ने अपने बेटे के साथ खुद को कमरे के भीतर बंद कर लिया. कुछ देर बाद कमरे से तेज चीखें सुनाई देने लगीं. शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए.
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मासूम की हत्या कर खुद की जान देने की कोशिश
कमरे के भीतर मासूम प्रभव का निष्प्राण शरीर पड़ा हुआ था और कीर्ति गंभीर रूप से घायल होकर तड़प रही थी. वह अपने बेटे के शव के पास ही बदहवास हालत में पड़ी चीख रही थी. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी. कीर्ति ने गुस्से में आकर अपने ही बच्चे की काल बन गई और बेरहमी से उसकी हत्या कर डाली. कीर्ति को पछतावा तब हुआ जब उसने देखा कि उसके बेटे की मौत हो गई है, तो उसने खुद भी अपना गला काट लिया और आत्महत्या की कोशिश की.
जांच के लिए घटना स्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम
सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी श्यामाकांत और थानाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. डायल 112 की मदद से घायल महिला को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है.
परिजनों के अनुसार, कीर्ति और उसकी सास के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी. बुधवार सुबह भी विवाद काफी बढ़ गया था, जिसके बाद कीर्ति ने यह खौफनाक कदम उठाया. फिलहाल पुलिस गांव के लोगों और परिजनों से पूछताछ कर रही है.
पुलिस बोली- जांच के स्पष्ट होगी घटना की असली वजह
एएसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक कलह से जोड़कर देखा जा रहा है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह आत्मघाती कदम है या इसके पीछे कोई और कारण है. उन्होंने बताया कि साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है और जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी. मृत बच्चे के पिता लापता है, इसलिए शक की सुई फिलहाल पिता पर ही जा रही है.
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Source: IOCL