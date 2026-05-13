UP सरकार दे रही विदेश में नौकरी का मौका, 1 लाख तक मिलेगी सैलरी, बस करना होगा ये काम

अगर आप भी विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. उत्तर प्रदेश सरकार दुबई में नौकरी का मौका दे रही है, इन नौकरियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं. कुल 91 पोस्ट इसके लिए है. जिसमें 30 हजार से लेकर 01 लाख रुपये तक की सैलरी है.

इस संबंध में गाजियाबाद में जिला सेवायोजन अधिकारी दिव्या त्रिपाठी ने बताया रोजगार संगम पोर्टल पर फिलहाल सऊदी अरब में 91 नौकरी निकली है. जिसमें ₹30000 से लेकर ₹100000 तक की सैलरी है. जो भी इसमें अप्लाई करना चाहता है, वह रोजगार संगम के पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर रजिस्टर कर सकते हैं. सारी जानकारी इसके मुख्य पेज पर ही है. उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है या स्किल है आप अप्लाई कर सकते हैं.

Kanpur News: सपा विधायक और बीजेपी नेता के बीच नोंकझोंक, शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर हुआ हंगामा

सरकार के साथ है कंपनी का टाइअप

उन्होंने बताया है कि यह प्राइवेट कंपनी भेज रही है लेकिन इसका टाइअप सरकार के साथ है. यह नौकरी बिल्कुल निशुल्क है और सरकार की देखरेख में यह भर्ती की जा रही है. जो भी पोर्टल पर पंजीकृत है, उनको यह नौकरी दिखाई देगी. इसके अलावा करियर काउंसलिंग करवा कर हम इन नौकरियों का प्रचार प्रसार करते हैं.

रोजगार पंजीयन होना जरूरी

उन्होंने बताया कि इससे विदेश में नौकरी देने के नाम पर जो ठगी की जाती है, उस पर भी रोक लगेगी. यह पूरी श्रमिकों की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी. धोखाधड़ी न हो उनके साथ इसका भी सरकार देखेगी, अगर किसी अभ्यर्थी को कोई परेशानी है तो वह दफ्तर में आकर अपने शक दूर कर सकता है. इस नौकरी के लिए रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल से उन युवाओं का सपना पूरा होगा, जो विदेश में रहकर काम करने के बार में सोंच रहे थे.

सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का दावा- लोग बोल रहे हैं प्रतीक यादव के शरीर पर चोट के निशान, पूर्व जज करें जांच