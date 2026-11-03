कोटा में सीवरेज चेंबर में धमाके से दहशत, उठीं आग की लपटें

कोटा शहर के नांता इलाके में सीवरेज चेंबर में हुए रहस्यमयी धमाके ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी. धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज सुनकर आसपास के मकानों में रहने वाले लोग सहम गए. चेंबर से निकली तेज रोशनी और आग की लपटें 20 सेकंड से अधिक समय तक उठती रहीं.

इस दौरान जलता हुआ हिस्सा उछलकर पास रखी प्लास्टिक की पानी की टंकी पर जा गिरा, जिससे टंकी पिघलकर क्षतिग्रस्त हो गई. गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. उधर, विस्फोट की वजह अब तक स्पष्ट नहीं होने पर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है. कई लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है. वहीं, उनके परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए हैं.

कब हुई घटना?

घटना नांता थाना क्षेत्र की मोहनलाल सुखाड़िया आवासीय योजना के डी-ब्लॉक में रविवार रात करीब 7:30 बजे हुई. कॉलोनी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक सीवरेज चेंबर में जोरदार धमाका हुआ. धमाके के साथ आग की लपटें उठीं और जलता हुआ हिस्सा बाहर आकर पास रखी पानी की टंकी पर गिरा. अचानक हुए इस घटनाक्रम से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोग घरों से बाहर निकल आए और घटना को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं जताने लगे.

जांच एजेंसियों ने खंगाला घटनास्थल

घटना की सूचना मिलते ही नांता थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी तेजस्विनी गौतम भी पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं. उनके साथ डिप्टी राजेश टेलर, नांता थाना अधिकारी महावीर मीणा सहित पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा. सोमवार सुबह जांच के लिए डॉग स्क्वॉड, एसओजी, बम निरोधक दस्ता और एफएसएल की टीमों को बुलाया गया. टीमों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य और नमूने जुटाए. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जांच में शामिल की गई है. घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस इसकी बारीकी से पड़ताल कर रही है.

कई लोगों से पूछताछ, परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

धमाके की वजह जानने के लिए पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में पूछताछ तेज कर दी है. स्थानीय लोगों के अनुसार, रामस्वरूप मीणा, शहादत हुसैन, सोहेल अली, गोलू, अब्दुल वाहिद, अल्पेश हयात, सुनील यादव और विष्णु शर्मा सहित कई लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया. पुलिस इन लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है.

दूसरी ओर, पूछताछ के लिए ले जाए गए लोगों के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. परिजनों का दावा है कि इनमें से अधिकतर लोग मजदूरी कर परिवार का गुजारा करते हैं और घटना के समय अपने काम पर थे. एक महिला ने बताया कि वो परिवार के साथ दशहरा मेला देखने गई थी और रात करीब 11 बजे वापस लौटी, जिसके बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई. परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें भोजन तक नहीं करने दिया गया और यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उन्हें कब छोड़ा जाएगा. हालांकि, ये आरोप परिजनों की ओर से लगाए गए हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

शुरुआती जांच में नहीं मिला हानिकारक विस्फोटक पदार्थ

एसपी तेजस्विनी गौतम के अनुसार एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है. शुरुआती जांच में कोई हानिकारक विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और आसपास के मकानों के खिड़की-दरवाजों को भी नुकसान नहीं पहुंचा है.

धमाके की वजह और किसी की भूमिका की जांच

सीवरेज चेंबर में आखिर ऐसा क्या हुआ, जिससे तेज धमाका हुआ और आग की लपटें बाहर तक पहुंच गईं? क्या यह किसी तकनीकी या अन्य वजह से हुआ अथवा इसके पीछे किसी की भूमिका है? फिलहाल इन सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज, एफएसएल की जांच और पूछताछ से मिली जानकारी को जोड़कर घटनाक्रम की कड़ियां तलाश रही है. सोमवार देर रात तक पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी रही. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही धमाके की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.

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