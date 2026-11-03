ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकोटा में सीवरेज चेंबर में धमाके से दहशत, उठीं आग की लपटें

कोटा में सीवरेज चेंबर में धमाके से दहशत, उठीं आग की लपटें

कोटा शहर में सीवरेज चेंबर में रहस्यमयी धमाका हुआ है जिसने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है. धमाका की आवाज सुनकर आसपास के मकानों में रहने वाले लोग सहम गए. पुलिस ने मामले की जांच कर रही.

Written By : आसिफ खान, कोटा |  Updated at : 03 Nov 2026 07:59 AM (IST)
Preferred Sources

कोटा शहर के नांता इलाके में सीवरेज चेंबर में हुए रहस्यमयी धमाके ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी. धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज सुनकर आसपास के मकानों में रहने वाले लोग सहम गए. चेंबर से निकली तेज रोशनी और आग की लपटें 20 सेकंड से अधिक समय तक उठती रहीं.

इस दौरान जलता हुआ हिस्सा उछलकर पास रखी प्लास्टिक की पानी की टंकी पर जा गिरा, जिससे टंकी पिघलकर क्षतिग्रस्त हो गई. गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. उधर, विस्फोट की वजह अब तक स्पष्ट नहीं होने पर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है. कई लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है. वहीं, उनके परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सुल्तानपुर में मौत बनकर दौड़ा ट्रक, बाइक सवार को 500 मीटर तक घसीटा
सुल्तानपुर में मौत बनकर दौड़ा ट्रक, बाइक सवार को 500 मीटर तक घसीटा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर भड़के अखिलेश यादव, कहा- 'ईशनिंदा को माफी नहीं'
धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर भड़के अखिलेश यादव, कहा- 'ईशनिंदा को माफी नहीं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सुबह ठंड और कोहरे का अलर्ट, दिन में रहेगी धूप, जानें- मौसम अपडेट
यूपी में सुबह ठंड और कोहरे का अलर्ट, दिन में रहेगी धूप, जानें- मौसम अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार की पहल, मेडिकल कॉलेजों में तुरंत होगा स्टूडेंट की समस्याओं का समाधान
योगी सरकार की पहल, मेडिकल कॉलेजों में तुरंत होगा स्टूडेंट की समस्याओं का समाधान
जयपुर: बॉयफ्रेंड को किया ये आखिरी मैसेज, MBA छात्रा के सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा

कब हुई घटना?

घटना नांता थाना क्षेत्र की मोहनलाल सुखाड़िया आवासीय योजना के डी-ब्लॉक में रविवार रात करीब 7:30 बजे हुई. कॉलोनी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक सीवरेज चेंबर में जोरदार धमाका हुआ. धमाके के साथ आग की लपटें उठीं और जलता हुआ हिस्सा बाहर आकर पास रखी पानी की टंकी पर गिरा. अचानक हुए इस घटनाक्रम से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोग घरों से बाहर निकल आए और घटना को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं जताने लगे.

जांच एजेंसियों ने खंगाला घटनास्थल

घटना की सूचना मिलते ही नांता थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी तेजस्विनी गौतम भी पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं. उनके साथ डिप्टी राजेश टेलर, नांता थाना अधिकारी महावीर मीणा सहित पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा. सोमवार सुबह जांच के लिए डॉग स्क्वॉड, एसओजी, बम निरोधक दस्ता और एफएसएल की टीमों को बुलाया गया. टीमों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य और नमूने जुटाए. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जांच में शामिल की गई है. घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस इसकी बारीकी से पड़ताल कर रही है.

कई लोगों से पूछताछ, परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

धमाके की वजह जानने के लिए पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में पूछताछ तेज कर दी है. स्थानीय लोगों के अनुसार, रामस्वरूप मीणा, शहादत हुसैन, सोहेल अली, गोलू, अब्दुल वाहिद, अल्पेश हयात, सुनील यादव और विष्णु शर्मा सहित कई लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया. पुलिस इन लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है.

दूसरी ओर, पूछताछ के लिए ले जाए गए लोगों के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. परिजनों का दावा है कि इनमें से अधिकतर लोग मजदूरी कर परिवार का गुजारा करते हैं और घटना के समय अपने काम पर थे. एक महिला ने बताया कि वो परिवार के साथ दशहरा मेला देखने गई थी और रात करीब 11 बजे वापस लौटी, जिसके बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई. परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें भोजन तक नहीं करने दिया गया और यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उन्हें कब छोड़ा जाएगा. हालांकि, ये आरोप परिजनों की ओर से लगाए गए हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

शुरुआती जांच में नहीं मिला हानिकारक विस्फोटक पदार्थ

एसपी तेजस्विनी गौतम के अनुसार एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है. शुरुआती जांच में कोई हानिकारक विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और आसपास के मकानों के खिड़की-दरवाजों को भी नुकसान नहीं पहुंचा है.

धमाके की वजह और किसी की भूमिका की जांच

सीवरेज चेंबर में आखिर ऐसा क्या हुआ, जिससे तेज धमाका हुआ और आग की लपटें बाहर तक पहुंच गईं? क्या यह किसी तकनीकी या अन्य वजह से हुआ अथवा इसके पीछे किसी की भूमिका है? फिलहाल इन सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज, एफएसएल की जांच और पूछताछ से मिली जानकारी को जोड़कर घटनाक्रम की कड़ियां तलाश रही है. सोमवार देर रात तक पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी रही. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही धमाके की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.

2 साल 10 माह की उम्र में अजमेर के प्रांश का कमाल, 3 किलो वजन के साथ स्कैट्स से बनाया रिकॉर्ड

 

और पढ़ें

About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 07:59 AM (IST)
Tags :
Kota News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सुल्तानपुर में मौत बनकर दौड़ा ट्रक, बाइक सवार को 500 मीटर तक घसीटा
सुल्तानपुर में मौत बनकर दौड़ा ट्रक, बाइक सवार को 500 मीटर तक घसीटा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर भड़के अखिलेश यादव, कहा- 'ईशनिंदा को माफी नहीं'
धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर भड़के अखिलेश यादव, कहा- 'ईशनिंदा को माफी नहीं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सुबह ठंड और कोहरे का अलर्ट, दिन में रहेगी धूप, जानें- मौसम अपडेट
यूपी में सुबह ठंड और कोहरे का अलर्ट, दिन में रहेगी धूप, जानें- मौसम अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार की पहल, मेडिकल कॉलेजों में तुरंत होगा स्टूडेंट की समस्याओं का समाधान
योगी सरकार की पहल, मेडिकल कॉलेजों में तुरंत होगा स्टूडेंट की समस्याओं का समाधान
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NCP नेताओं की अमित शाह से मीटिंग, मतभेद की बातें सच या झूठ, हो गया खुलासा
NCP नेताओं की अमित शाह से मीटिंग, मतभेद की बातें सच या झूठ, हो गया खुलासा
बिहार
बिहार MLC विवाद में चिराग पासवान का सेफ हैंड! BJP के फैसले पर उठाए सवाल
बिहार MLC विवाद में चिराग पासवान का सेफ हैंड! BJP के फैसले पर उठाए सवाल
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 13वीं गिरफ्तारी, करनाल से सुनेहा पंडित अरेस्ट, एक फरार
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 13वीं गिरफ्तारी, करनाल से सुनेहा पंडित अरेस्ट, एक फरार
क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
इंडिया
राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी तीसरे सबसे अमीर सांसद, नंबर 1 पर कौन? ADR की रिपोर्ट में खुलासा
राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी तीसरे सबसे अमीर सांसद, नंबर 1 पर कौन? ADR की रिपोर्ट में खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सुबह ठंड और कोहरे का अलर्ट, दिन में रहेगी धूप, जानें- मौसम अपडेट
यूपी में सुबह ठंड और कोहरे का अलर्ट, दिन में रहेगी धूप, जानें- मौसम अपडेट
टेक्नोलॉजी
Sony FX5 Camera Launch : बिना फ्रेम काटे मिलेगा ज्यादा व्यू! Sony FX5 में आया Open Gate फीचर
बिना फ्रेम काटे मिलेगा ज्यादा व्यू! Sony FX5 में आया Open Gate फीचर
ट्रेंडिंग
बीमार मां के लिए अस्पताल में पूर्व CM अर्जुन मुंडा ने बजाई बांसुरी, वीडियो वायरल
बीमार मां के लिए अस्पताल में पूर्व CM अर्जुन मुंडा ने बजाई बांसुरी, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget