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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां को दी श्रद्धांजलि, 30 अक्टूबर को हुआ था निधन

CM योगी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां को दी श्रद्धांजलि, 30 अक्टूबर को हुआ था निधन

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिवंगत माताजी के त्रयोदशी संस्कार और शांति भोज में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने फूल अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 12 Nov 2026 11:21 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार (12 नवंबर) को मध्य प्रदेश पहुंचे. उन्होंने यहां केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि दी. शिवराज सिंह चौहान की मां काशी बाई का गत 30 अक्टूबर को निधन हो गया था. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिवंगत माताजी के त्रयोदशी संस्कार एवं शांति भोज में सम्मिलित हुए. मुख्यमंत्री ने स्मृतिशेष काशी बाई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी. 

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शिवराज सिंह चौहान और उनके परिजनों को सांत्वना

उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाते हुए प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिवार को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह आदि ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की.

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Published at : 12 Nov 2026 11:21 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Shivraj Singh Chouhan Yogi Adityanath
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