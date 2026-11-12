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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAIMIM-ASP Alliance Live: यूपी में थर्ड फ्रंट पर सपा-कांग्रेस से आया रिएक्शन, बीजेपी बोली- मुगलों ने इस देश में हिंदुओं को बांट दिया

AIMIM-ASP Alliance Live: यूपी में थर्ड फ्रंट पर सपा-कांग्रेस से आया रिएक्शन, बीजेपी बोली- मुगलों ने इस देश में हिंदुओं को बांट दिया

UP Election Live Updates: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के चुनाव के लिए AIMIM और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) थर्ड फ्रंट का ऐलान कुछ देर में करेगी.

Written By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 12 Nov 2026 12:06 PM (IST)

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Chandra shekhar azad Asaduddin owaisi live updates
Source : विवेक राय

Background

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की सियासत में एक नए गठबंधन की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) मिलकर तीसरे मोर्चे का ऐलान करेंगे. दोनों दलों की ओर से आज 12 नवंबर को दोपहर 12 बजे लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है. इसमें एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद गठबंधन को लेकर औपचारिक घोषणा करेंगे.

दोनों नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है. सूत्रों के मुताबिक, चुनावी रणनीति और सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच सहमति बनी है. प्रस्तावित गठबंधन के तहत दोनों पार्टियां मिलकर करीब 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं. इसके अलावा प्रदेश के कुछ अन्य छोटे दलों और राजनीतिक नेताओं को भी इस मोर्चे में शामिल करने की कोशिश की जा रही है. इससे गठबंधन का दायरा बढ़ सकता है.

ओवैसी और चंद्रशेखर की राजनीतिक साझेदारी को दलित-मुस्लिम समीकरण के तौर पर भी देखा जा रहा है. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समाज की राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा उठाते रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित और वंचित वर्गों से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करते हैं. दोनों नेताओं के एक मंच पर आने से यूपी में तीसरे राजनीतिक विकल्प के तौर पर इस गठबंधन की शुरुआत होगी. अब देखना होगा कि यह मोर्चा किन मुद्दों और किन राजनीतिक दलों को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरता है.

तीसरे मोर्चे की तैयारी से पहले असदुद्दीन ओवैसी की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर भी चर्चा चल रही थी. ओवैसी ने विपक्षी दलों से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की थी. हालांकि, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ किया है कि उनकी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव मौजूदा गठबंधन के साथ ही लड़ेगी. इसके बाद एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन की बातचीत आगे बढ़ी.

गठबंधन के ऐलान के बाद दोनों दल चुनावी गतिविधियां तेज कर सकते हैं. 14 नवंबर को मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की प्रस्तावित रैली को लेकर भी चर्चा है. माना जा रहा है कि गठबंधन की औपचारिक घोषणा के बाद इस रैली को संयुक्त रूप दिया जा सकता है.  

12:06 PM (IST)  •  12 Nov 2026

AIMIM-ASP Alliance Live: बहुत सही हो रहा- OP Rajbhar

ओम प्रकाश राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन पर कहा कि बहुत सही हो रहा है. समाजवादी पार्टी और बसपा के लिए जहर तैयार हो रहा है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने ओवैसी के साथ समझौता करने से इनकार किया था और अब ओवैसी तथा चंद्रशेखर आजाद दोनों मिलकर अखिलेश यादव और बसपा का ऑपरेशन करेंगे.

11:59 AM (IST)  •  12 Nov 2026

AIMIM-ASP Alliance पऱ शिवसेना भी बोली, क्या कहा?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन को लेकर शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा, "असदुद्दीन ओवैसी ने 2022 में 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था. उन्होंने कितनी सीटें जीती थीं? एक भी नहीं. चंद्रशेखर आजाद ने 2022 में 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था. उन्होंने कितनी सीटें जीती थीं? एक भी नहीं. शून्य का मतलब शून्य ही होता है और इस बार भी नतीजा शून्य ही रहेगा. जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों को समझना चाहिए कि लोग मुस्लिम, यादव, ओबीसी या दलित पहचान के आधार पर वोट नहीं देंगे..."

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Asaduddin Owaisi Samajwadi Party BJP Congress UP NEWS Up Politics Chandra Shekhar Azad UP Election 2027
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