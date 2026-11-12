उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की सियासत में एक नए गठबंधन की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) मिलकर तीसरे मोर्चे का ऐलान करेंगे. दोनों दलों की ओर से आज 12 नवंबर को दोपहर 12 बजे लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है. इसमें एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद गठबंधन को लेकर औपचारिक घोषणा करेंगे.

दोनों नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है. सूत्रों के मुताबिक, चुनावी रणनीति और सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच सहमति बनी है. प्रस्तावित गठबंधन के तहत दोनों पार्टियां मिलकर करीब 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं. इसके अलावा प्रदेश के कुछ अन्य छोटे दलों और राजनीतिक नेताओं को भी इस मोर्चे में शामिल करने की कोशिश की जा रही है. इससे गठबंधन का दायरा बढ़ सकता है.

ओवैसी और चंद्रशेखर की राजनीतिक साझेदारी को दलित-मुस्लिम समीकरण के तौर पर भी देखा जा रहा है. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समाज की राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा उठाते रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित और वंचित वर्गों से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करते हैं. दोनों नेताओं के एक मंच पर आने से यूपी में तीसरे राजनीतिक विकल्प के तौर पर इस गठबंधन की शुरुआत होगी. अब देखना होगा कि यह मोर्चा किन मुद्दों और किन राजनीतिक दलों को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरता है.

तीसरे मोर्चे की तैयारी से पहले असदुद्दीन ओवैसी की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर भी चर्चा चल रही थी. ओवैसी ने विपक्षी दलों से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की थी. हालांकि, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ किया है कि उनकी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव मौजूदा गठबंधन के साथ ही लड़ेगी. इसके बाद एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन की बातचीत आगे बढ़ी.

गठबंधन के ऐलान के बाद दोनों दल चुनावी गतिविधियां तेज कर सकते हैं. 14 नवंबर को मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की प्रस्तावित रैली को लेकर भी चर्चा है. माना जा रहा है कि गठबंधन की औपचारिक घोषणा के बाद इस रैली को संयुक्त रूप दिया जा सकता है.