राजस्थान के झुंझुनूं में बड़ा हादसा: 11 हजार वोल्ट की लाइन की चपेट में आए मजदूर, 8 की मौत

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में सड़क निर्माण कार्य के दौरान करंट लगने से बड़ा हादसा हो गया. छापोली गांव में सड़क बनाने के दौरान रोड़ी मिलाने वाली मशीन 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गई. इस हादसे में आठ मजदूरों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से झुलस गए. पुलिस के मुताबिक, हादसे के समय मजदूर सड़क निर्माण कार्य में जुटे हुए थे. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी के अनुसार, छापोली में कदम कुंड की ओर जाने वाली सड़क का निर्माण कराया जा रहा था. इसी दौरान सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जा रही रोड़ी मिलाने वाली मशीन ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन से टकरा गई. मशीन में करंट प्रवाहित होते ही वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए. हादसा इतना गंभीर था कि कई मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला.

सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी सवाल उठ रहे

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पांच मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से झुलस गए थे. हालांकि, पुलिस की बाद की जानकारी में मृतकों की संख्या बढ़कर आठ बताई गई. घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं. घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जमा हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य चलाया गया. हादसे के बाद निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान हाईटेंशन लाइन से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और बिजली विभाग से आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की व्यवस्था थी या नहीं. एक साथ आठ मजदूरों की मौत से इलाके में शोक का माहौल है.

सीएम शर्मा और पूर्व सीएम ने जताया दुःख

CM भजन लाल शर्मा ने इस हादसे पर दुख जताया. एक्स पोस्ट में शर्मा ने लिखा- झुंझुनूं में हुए हादसे में करंट लगने से श्रमिकों की असामयिक मृत्यु का समाचार दुखद है. संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार एवं प्रभावित परिवारों को तत्काल हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने तथा घटना की जांच के निर्देश दिए हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान, घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ तथा शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहन करने का संबल प्रदान करें. ॐ शांति!

इस घटना पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने शोक जताया है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर गहलोत ने लिखा- झुंझुनूं के उदयपुरवाटी में छापोली में कई मजदूरों की करंट लगने से हुई दर्दनाक मौत बेहद दुखद और मार्मिक है. इस पूरे प्रकरण की जांच आवश्यक है कि सड़क निर्माण के समय हुआ यह हादसा कैसे हुआ और इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है. इस हादसे में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों पर क्या बीत रही होगी ये सोच कर मन व्यथित है. सरकार को मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और हर संभव सहायता उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करना चाहिए. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति दें.