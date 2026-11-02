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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान2 साल 10 माह की उम्र में अजमेर के प्रांश का कमाल, 3 किलो वजन के साथ स्कैट्स से बनाया रिकॉर्ड

2 साल 10 माह की उम्र में अजमेर के प्रांश का कमाल, 3 किलो वजन के साथ स्कैट्स से बनाया रिकॉर्ड

अजमेर के नन्हे स्केटर प्रांश दगदी ने 3 किलो वजन के साथ 60 मीटर की दूरी 1 मिनट 12 सेकंड में स्केटिंग करते हुए पूरी कर देश और प्रदेश का नाम रौशन किया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 02 Nov 2026 10:18 PM (IST)
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कहते हैं प्रतिभा और मेहनत उम्र की मोहताज नहीं होती. अजमेर के प्रांश दगदी ने इस बात को साबित कर दिखाया है. महज 2 साल 10 माह और 7 दिन की उम्र में प्रांश ने स्केटिंग के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उनकी इस खास उपलब्धि के लिए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से आधिकारिक प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है.

प्रमाण पत्र के मुताबिक, प्रांश ने 3 किलो वजन के साथ 60 मीटर की दूरी 1 मिनट 12 सेकंड में स्केटिंग करते हुए पूरी की. उनके इस प्रदर्शन को बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की वेरिफिकेशन कमेटी ने जांच के बाद रिकॉर्ड के रूप में मंजूरी दी. प्रमाण पत्र पर रिकॉर्ड की तारीख 14 अक्टूबर 2026 और रिकॉर्ड संख्या BWR/IND/2026/001604 दर्ज है.

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10 माह से कर रहे प्रैक्टिस

नन्हे प्रांश दगदी अजमेर के ही रहने वाले सूरज दगदी और निर्मला बागड़ी के पुत्र हैं. वे एक निजी प्ले स्कूल में पढ़ते हैं. प्रांश ने महज 2 साल 2 माह की उम्र में स्केटिंग सीखना शुरू कर दिया था. पिछले 10 महीनों से वे लगातार स्केटिंग का अभ्यास कर रहे हैं. उनकी दिनचर्या भी किसी बड़े खिलाड़ी से कम नहीं है. प्रांश रोज सुबह 4 से 6 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक कुल चार घंटे स्केटिंग की प्रैक्टिस करते हैं. यह उपलब्धि हासिल होने के बाद स्कूल में भी प्रांश का सम्मान किया गया.

परिवार ने किया प्रेरित

नन्हे प्रांश की प्रतिभा को देखते हुए परिवार ने उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रेरित किया. इसके लिए एक महीने तक खास तैयारी और अभ्यास कराया गया. आखिरकार प्रांश ने अपनी मेहनत और लगन से यह बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली.

इतनी छोटी उम्र में प्रांश की इस सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है. उनकी उपलब्धि यह संदेश देती है कि सही मार्गदर्शन, लगातार अभ्यास और हौसले से छोटी उम्र में भी बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 02 Nov 2026 10:18 PM (IST)
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Ajmer News RAJASTHAN NEWS
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