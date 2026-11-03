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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हमसे बड़ा गुंडा पूरे देश में कोई नहीं', राजभर ने ब्रजेश सिंह और धनंजय का किया जिक्र

'हमसे बड़ा गुंडा पूरे देश में कोई नहीं', राजभर ने ब्रजेश सिंह और धनंजय का किया जिक्र

बांदा में एक रैली के दौरान कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खुद को सबसे बड़ा गुंडा कहकर सुर्खियां बटोरी हैं. उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 03 Nov 2026 01:18 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा बयान दिया है जो काफी चर्चा में है. बांदा में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए ओम प्रकाश राजभर ने अपने आपको सबसे बड़ा गुंडा बताया.

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा," सुना है, बांदा में बहुत बड़ा गुंडा रहते हैं, तो जान लीजिए हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं. अगर कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो ओम प्रकाश राजभर उसकी दूसरी आंख निकालने की हैसियत रखता है." 

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राजभर आगे बोले- "जिसके यहां चाहे मुख्तार अंसारी हों, ब्रजेश सिंह हों, धनंजय सिंह हों या अभय सिंह जैसे लोग दरबार करते हैं, उससे बड़ा गुंडा भला के होई. हमसे बड़ा गुंडा पूरे देश में कोई नाहीं हौ."

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जन अधिकारी रैली में शामिल होने पहुंचे थे 

ओम प्रकाश राजभर दो नवंबर को बांदा में भागीदारी पार्टी की जन अधिकार रैली में शामिल होने पहुंचे थे और उन्होंने वहां ऐसा विवादित बयान दिया. रैली में उन्होंने इसके अलावा कहा कि हम चाहते हैं कि अपना झंडा, अपना डंडा और अपनी पार्टी के लिए आप काम करें. अगर कोई आपके पास आता है और अपना झंडा पकड़ने के लिए कहता है, तो उससे कह दो कि वह खुद आपका झंडा पकड़े है.इससे पहले नवीन मंडी स्थल पर ओम प्रकाश राजभर का भागीदारी पार्टी द्वारा स्वागत किया गया.

अपने बयानों से सुर्ख़ियों में रहते हैं राजभर 

यहां बता दें कि ओम प्रकाश राजभर राजनीति में अक्सर विवादित बयानों से सुर्खियाँ बटोरते हैं. इन दिनों वे लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और रोजाना ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तंज कसने वाले पोस्ट करते हैं. ओम प्रकाश राजभर आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों का दौरा करा जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं, बांदा का दौरा भी उसी योजना का हिस्सा है. लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने अपने आपको गुंडा कहकर संबोधित किया है, विरोधियो के निशाने पर आ सकते हैं.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 03 Nov 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
UP NEWS OM Prakash Rajbhar
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