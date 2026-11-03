यूपी में दो IPS अधिकारियों के तबादले, संकल्प शर्मा को नोएडा में मिली बड़ी जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश में मंगलवार को पुलिस प्रशासन में फेरबदल किया गया है. शासन की ओर से जारी तबादला आदेश में दो वरिष्ठ IPS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. इसके तहत कानपुर नगर और गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट में संयुक्त पुलिस आयुक्त के पदों पर नई तैनाती की गई है.

आदेश के मुताबिक, कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट में संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात IPS अधिकारी संकल्प शर्मा का तबादला गौतमबुद्धनगर (नोएडा) कर दिया गया है. उन्हें नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में नया संयुक्त पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है.जबकि संतोष कुमार मिश्रा को संयुक्त पुलिस आयुक्त कानपुर नगर बनाया गया है वे अभी तक पीटीएस जालौन में पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद पर तैनात थे.

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अक्टूबर में 20 आईपीएस अधिकारियों का हुआ था तबादला

यहां बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन ने 7 अक्टूबर को भी 20 से अधिक आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए थे. इनमें 11 जिलों के पुलिस कप्तान भी शामिल थे. जबकि 19-20 सितंबर 35 आईपीएस अफसरों के तबादले और फिर 22 सितंबर को भी 18 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे. इन सभी तबादलों को रूटीन प्रक्रिया और कानून-व्यवस्था बेहतर बनाने के दावे के साथ किए गए थे.

चुनाव से पहले और तबादलों की संभावना

उधर प्रशसनिक सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कई और जिलों में भी पुलिस अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं. पुलिस मुख्यालय ने भी पिछले दिनों जिलों में तीन साल से अधिक समय से तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची मांगी है. जिसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2000 से अधिक पुलिस कर्मियों के तबादले हो सकते हैं. जिसमें आईपीएस अफसर से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं.

इसको लेकर पिछले दिनों चुनाव आयोग ने भी निर्देश दिए हैं,लंबे समय से एक ही जगह तैनात अधिकारियों को हटाया जाए. इसलिए अब माना जा रहा है कि जल्द ही अभी और अधिकारियों के भी तबादले हो सकते हैं.

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