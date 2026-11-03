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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अखिलेश यादव से सर्टिफिकेट...', सपा मुखिया पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार

'अखिलेश यादव से सर्टिफिकेट...', सपा मुखिया पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार

अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है. कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा गठबंधन बना है, इसलिए इस संबंध में अंतिम फैसला भी कांग्रेस का होगा.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 03 Nov 2026 12:45 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की काँग्रेस पार्टी से बढ़ती नजदीकियों को लेकर प्रदेश का सियासी माहौल गर्म हो गया हैं. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें गठबंधन में लेने से इनकार कर दिया है, जिस पर अब मौर्य की और से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि हम गठबंधन में रहेंगे या नहीं इसका फैसला अखिलेश यादव नहीं करेंगे.

अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार

अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम गठबंधन में रहेंगे या नहीं, इसके लिए हमें अखिलेश यादव से किसी तरह का प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं है. कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा गठबंधन बना है, इसलिए इस संबंध में अंतिम फैसला भी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ही करेगा. 

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स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि जो लोग बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, वही इस तरह के बयान दे रहे हैं. वे चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में बनी रहे. बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने के उद्देश्य से ही कुछ नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं. हालांकि, जनता ऐसे नेताओं को नकार रही है.

राहुल गांधी को बताया देश का हीरो

इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव में से कौन महत्वपूर्ण स्तंभ है, इस सवाल के जवाब में मौर्य ने कहा, "पूरे देश के नेता राहुल गांधी हैं और पूरे देश के हीरो राहुल गांधी हैं. रामलीला मैदान में जो ऐतिहासिक रैली आयोजित की गई उसका आह्वान भी राहुल गांधी ने ही किया था. इस पूरी रैली में 60 फ़ीसद से ज्यादा भीड़ कांग्रेस की थी, जबकि बाकी 40 फीसद गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों की आई थी."

यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से मुलाक़ात पर मौर्य ने कहा कि हम दोनों ने एक दूसरे को रामलीला मैदान में जो ऐतिहासिक रैली हुई है उसकी बधाई दी. हम समझते हैं वो परिवर्तन का प्रतीक है कि आने वाले दिनों में परिवर्तन होने जा रहा है और साथ ही साथ लोकतंत्र बचाने के लिए ये महारैली की गई है स्वाभाविक रुप से ये संदेश गया है कि आज पूरा देश लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है. 

बीजेपी की ‘लोकतंत्र बचाओ–अराजकता हटाओ’ पदयात्रा पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुझे लगता है कि अभी बीजेपी को शवयात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं है. जनता खुद ही उनकी शवयात्रा निकालेगी. पदायात्रा तो शवयात्रा में की जाती है. तो, अभी बीजेपी को ऐसी यात्रा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है.

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 03 Nov 2026 12:46 PM (IST)
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