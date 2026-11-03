उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों को धार देगी बीजेपी, 6 नवंबर को कोर कमेटी की बैठक

उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में छह नवंबर को प्रस्तावित कोर कमेटी की बैठक को चुनावी तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी शामिल होने की संभावना है.

कोर कमेटी की बैठक में पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्ता में रहते हुए सरकार के कामकाज को चुनावी मुद्दा बनाने और विपक्ष के आरोपों का प्रभावी जवाब देने की होगी. इसके साथ ही संगठन की जमीनी स्थिति, कमजोर बूथों की समीक्षा, विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी मंथन होने के आसार जताए जा रहे हैं.

बीजेपी का फीडबैक जुटाने पर विशेष जोर

पार्टी स्तर पर प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर संगठन को मजबूत करने की कवायद पहले से जारी है. बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास, बूथ स्तर की बैठकों और स्थानीय समस्याओं पर फीडबैक जुटाने पर विशेष जोर दिया है. माना जा रहा है कि कोर कमेटी में इन तैयारियों की समीक्षा के साथ आगे की जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी.



विपक्ष की घेराबंदी का जवाब देने की बनेगी रणनीति

इस बैठक का एक प्रमुख एजेंडा विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति तैयार करना भी हो सकता है. कांग्रेस लगातार बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं, महंगाई, कानून-व्यवस्था और प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेर रही है. ऐसे में बीजेपी इन मुद्दों पर सरकार का पक्ष जनता तक पहुंचाने के लिए संगठनात्मक स्तर पर व्यापक अभियान की रूपरेखा बना सकती है. इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचाने की रणनीति पर भी चर्चा संभव है.

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