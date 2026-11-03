दिल्ली का प्रदूषण अब भी केजरीवाल की गलती? मंत्री मनजिंदर सिरसा ने सबूतों के साथ घेरा

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और पंजाब में जलाई जा रही पराली को लेकर सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है. दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पंजाब सरकार विज्ञापनों पर करोड़ों रुपये खर्च कर दावा कर रही है तो दूसरी तरफ जमीन पर गरीब किसानों पर मुकदमे दर्ज कर रही है. उन्होंने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) के अध्यक्ष पद पर हुई नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए हैं.

PPCB के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर सवाल

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने PPCB के अध्यक्ष पद पर हुई नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा, "पंजाब के इतिहास में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को PPCB पद पर नियुक्त किया गया है जो न तो पंजाबी है, न ही IAS अधिकारी है और न ही तकनीकी विशेषज्ञ है. उन्होंने दिल्ली से लाकर अपने राजनीतिक प्रवक्ता को, जो अरविंद केजरीवाल की करीबी रिश्तेदार बताई जाती हैं, उन्हें पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है." सिरसा का दावा है कि रीना गुप्ता जो पहले दिल्ली में प्रवक्ता थीं और अब पंजाब में अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं.

'विज्ञापन करोड़ो खर्च कर छिपा रही सच'

उन्होंने कहा, "एक तरफ पंजाब सरकार दावा कर रही है कि इस साल पंजाब में पराली नहीं जलाई जा रही है. राज्य में पराली न जलाए जाने का दिखावा करने के लिए विज्ञापनों पर 20-25 करोड़ रुपये खर्च किए गए. दूसरी ओर, मैं आपको जिलेवार सभी FIR की प्रतियां सौंप रहा हूं. मैंने दस्तावेजों का यह पूरा बंडल मीडिया के सदस्यों को भी बांट दिया है. ये सभी FIR पराली जलाने के मामलों में दर्ज की गई हैं."

सिरसा ने आगो कहा, "एक तरफ, विज्ञापनों पर 25 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें रीना गुप्ता को इस अभियान के चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा है. वहीं, दूसरी तरफ, किसानों पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि सरकार का दावा है कि पंजाब में कहीं भी आग नहीं लगाई जा रही है और न ही पराली जलाई जा रही है."सिरसा ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विज्ञापनों के जरिए झूठ का खेल खेल रही है.

दिल्ली से बदला ले रहे हैं केजरीवाल

सिरसा ने तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल जी दिल्ली से बदला ले रहे हैं. इसके बाद उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में, दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोगों ने मिलकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. इस साल दिल्ली में 220 दिन हवा साफ रही, जो पिछले एक दशक में सबसे अधिक है. अक्टूबर 2023 पिछले एक दशक का सबसे साफ अक्टूबर रहा