दिल्ली में खुलेआम पटाखों की बिक्री पर SC ने जताई चिंता, कहा- सरकार तत्काल ध्यान दे

दिल्ली में खुलेआम हर तरह के पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट ने सरकार से इस पर तत्काल ध्यान देने को कहा है.

कोर्ट ने कहा है कि उसने सिर्फ लाइसेंस वाले ग्रीन क्रैकर को मंजूरी दी है. उनके डिब्बे पर पुष्टि के लिए क्यूआर कोड भी छापने के लिए कहा है, लेकिन यह सामने आ रहा है कि सभी तरह के पटाखे बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं.

जस्टिस एमएम सुंदरेश ने क्या कहा?

जस्टिस एमएम सुंदरेश ने सरकार के वकील एएसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा कि रिपोर्ट में एक तस्वीर छपी है. इसमें कहा गया है कि कल के आदेश के बावजूद दुकानों में अब सब कुछ मिल रहा है. कृपया इस पर ध्यान दें.

जस्टिस ने कहा कि बताया गया है कि बाजार में हर तरह के पटाखे, चाहे वे लाइसेंस वाले हों या बिना लाइसेंस वाले, क्यूआर कोड वाले हों या बिना क्यूआर कोड वाले, सब कुछ उपलब्ध हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 नवंबर) को दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीपावली का त्योहार धार्मिक, सामाजिक और भावनात्मक महत्व रखता है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना इस उत्सव के मूल उद्देश्य को ही निष्फल कर देता है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक-

7 और 8 नवंबर को सुबह छह से सात बजे और रात आठ से दस बजे तक पटाखे चला सकते हैं.

अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, वृद्धाश्रमों और साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक

9 नवंबर से पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा.

पटाखों से प्रदूषण होता है, लेकिन बैन के बावजूद पारंपरिक पटाखों की अवैध बिक्री जारी है- सुप्रीम कोर्ट

प्रतिबंध के बजाय ग्रीन पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल को नियंत्रित करना बेहतर- सुप्रीम कोर्ट