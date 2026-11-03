सोनम वांगचुक को झटका, सरकार ने उनके स्कूल पर लिया बड़ा फैसला; जानें क्या है ये
लद्दाख प्रशासन ने सोनम वांगचुक द्वारा स्थापित एचआईएएल के डेजर्ट फ्लावर स्कूल को हाईकोर्ट के फैसले तक अपनी गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया है
लद्दाख प्रशासन ने शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले सोनम वांगचुक को बड़ा झटका दिया है। प्रशासन ने वांगचुक द्वारा स्थापित हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख (एचआईएएल) के डेजर्ट फ्लावर स्कूल को अगले आदेश तक अपनी गतिविधियां बंद रखने का निर्देश दिया है। यह फैसला हाईकोर्ट में चल रहे मामले के निर्णय तक प्रभावी रहेगा.
शराब नीति को लेकर प्रशासन पर सोनम वांगचुक का पलटवार
इससे पहले सोनम वांगचुक ने लद्दाख के उपराज्यपाल प्रशासन पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि प्रशासन ने नागरिक समाज के लगातार विरोध और महिलाओं के समूहों के एक सप्ताह तक चले धरने के बाद अपनी विवादित शराब नीति वापस ले ली है.
SONAM WANGCHUK RESPONDs TO LADKH LG's ACCUSATIONS LG Ladakh's Administration has finally rolled back it's infamous liquor policy, after repeated protests from civil society & a week-long dharna sit-in by mother's groups. However in a face saving bid the LG Administration has once again not spared blaming Sonam Wangchuk. In a Press Release with veiled threats & accusations it asks me to desist from lies & rumour mongering. I can only say... If it was all lies & rumours why would 100s of mothers leave their children & homes and spend 6 nights in sub zero temperatures... Playing with words between 'liquor shop' & 'bar', they say there's only one liquor shop in Ladakh now, without saying that behind the withdrawal of liquor shops they used the celebrative environment of HH Dalai Lama's Ladakh visit to sneak in many alcohol bars which reached 50 in number (highest in Ladakh's history) The funny thing is that the administration's Press release was out around noon and most news papers carried it eagerly. Republic TV even made a feature on it. Now let's see how many carry my response and the visuals of mothers of Ladakh crying to save their children from alcohol. @narendramodi @PMOIndia @AmitShah @AmitShahOffice— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) October 28, 2026
वांगचुक के मुताबिक, प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उन पर झूठ और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उनकी बातें महज अफवाह थीं, तो सैकड़ों माताओं ने अपने बच्चों और घरों को छोड़कर शून्य से नीचे तापमान में छह रातें धरने पर क्यों बिताईं?
शराब की दुकान और बार के बीच अंतर पर उठाए सवाल
वांगचुक ने प्रशासन के उस दावे पर भी सवाल उठाया, जिसमें लद्दाख में अब केवल एक शराब की दुकान होने की बात कही गई है. उनका आरोप है कि प्रशासन ने शराब की दुकानों को बंद करने के बाद बार खोलने की अनुमति दी और इनकी संख्या 50 तक पहुंच गई, जो उनके मुताबिक लद्दाख के इतिहास में सबसे अधिक है.
उन्होंने कहा कि प्रशासन अपनी प्रेस विज्ञप्ति के जरिये अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. वांगचुक ने यह भी कहा कि अब देखना होगा कि कितने समाचार पत्र और समाचार चैनल प्रशासन के बयान के साथ-साथ उनका जवाब और शराब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही लद्दाख की महिलाओं के वीडियो भी दिखाते हैं.