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सोनम वांगचुक को झटका, सरकार ने उनके स्कूल पर लिया बड़ा फैसला; जानें क्या है ये

लद्दाख प्रशासन ने सोनम वांगचुक द्वारा स्थापित एचआईएएल के डेजर्ट फ्लावर स्कूल को हाईकोर्ट के फैसले तक अपनी गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया है

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 03 Nov 2026 12:47 PM (IST)
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लद्दाख प्रशासन ने शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले सोनम वांगचुक को बड़ा झटका दिया है। प्रशासन ने वांगचुक द्वारा स्थापित हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख (एचआईएएल) के डेजर्ट फ्लावर स्कूल को अगले आदेश तक अपनी गतिविधियां बंद रखने का निर्देश दिया है। यह फैसला हाईकोर्ट में चल रहे मामले के निर्णय तक प्रभावी रहेगा. 

शराब नीति को लेकर प्रशासन पर सोनम वांगचुक का पलटवार

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इससे पहले सोनम वांगचुक ने लद्दाख के उपराज्यपाल प्रशासन पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि प्रशासन ने नागरिक समाज के लगातार विरोध और महिलाओं के समूहों के एक सप्ताह तक चले धरने के बाद अपनी विवादित शराब नीति वापस ले ली है.

वांगचुक के मुताबिक, प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उन पर झूठ और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उनकी बातें महज अफवाह थीं, तो सैकड़ों माताओं ने अपने बच्चों और घरों को छोड़कर शून्य से नीचे तापमान में छह रातें धरने पर क्यों बिताईं?

शराब की दुकान और बार के बीच अंतर पर उठाए सवाल

वांगचुक ने प्रशासन के उस दावे पर भी सवाल उठाया, जिसमें लद्दाख में अब केवल एक शराब की दुकान होने की बात कही गई है. उनका आरोप है कि प्रशासन ने शराब की दुकानों को बंद करने के बाद बार खोलने की अनुमति दी और इनकी संख्या 50 तक पहुंच गई, जो उनके मुताबिक लद्दाख के इतिहास में सबसे अधिक है.

उन्होंने कहा कि प्रशासन अपनी प्रेस विज्ञप्ति के जरिये अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. वांगचुक ने यह भी कहा कि अब देखना होगा कि कितने समाचार पत्र और समाचार चैनल प्रशासन के बयान के साथ-साथ उनका जवाब और शराब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही लद्दाख की महिलाओं के वीडियो भी दिखाते हैं.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

Mail Id- ashutoshsingh0218@gmail.com
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Facebook- https://www.facebook.com/share/1FBaHxEvc6/
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Published at : 03 Nov 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk Breaking News Abp News Ladakh Administration
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