ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या में दीपोत्सव को लेकर रूट डायवर्जन, इन रास्तों पर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक

अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर रूट डायवर्जन, इन रास्तों पर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक

अयोध्या दीपोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान हैं. जिसे लेकर ट्रैफिक पुलिस की ओर से बड़े स्तर पर तैयारियां की गई है. पुलिस ने अयोध्या फोरलेन मार्ग पर डायवर्जन प्लान लागू किया है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 03 Nov 2026 11:55 AM (IST)
Preferred Sources

रामनगरी अयोध्या में दसवें दीपोत्सव को लेकर प्रशासन की ओर से जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं. इस भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान हैं. ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी ट्रैफिक पुलिस ने अपनी कमर कस ली है.  श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए अयोध्या रूट पर डायवर्जन प्लान लागू की गई है. 

ख़बर के मुताबिक़ अयोध्या दीपोत्सव को लेकर बस्ती -अयोध्या फोरलेन मार्ग पर 6 नवंबर की रात 12 बजे से ही डायवर्जन प्लान लागू कर दिया जाएगा जो अगले दिन 7 नवंबर तक दीपोत्सव आयोजन का समापन होने तक जारी रहेगा. दीपोत्सव में आने वाले भीड़ को देखते हुए ये प्लान तैयार किया गया है.  

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'उनको श्रीकृष्ण से क्या मतलब?', ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर पलटवार
'उनको श्रीकृष्ण से क्या मतलब?', ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान में ही लगता है मन', अखिलेश पर क्यों बरसे ओम प्रकाश राजभर?
'मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान में ही लगता है मन', अखिलेश पर क्यों बरसे ओम प्रकाश राजभर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का आज वाराणसी दौरा, सपा कार्यकर्ताओं के परिवार से करेंगे मुलाकात
अखिलेश यादव का आज वाराणसी दौरा, सपा कार्यकर्ताओं के परिवार से करेंगे मुलाकात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'समाज को बांटती है जाति की जड़ता', दीपोत्सव से पहले CM योगी का समाज को प्रेरक संदेश
'समाज को बांटती है जाति की जड़ता', दीपोत्सव से पहले CM योगी का समाज को प्रेरक संदेश

'उनको श्रीकृष्ण से क्या मतलब..?', ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर पलटवार

अयोध्या फोरलेन मार्ग पर डायवर्जन प्लान

सीओ ट्रैफिक कुलदीप सिंह यादव ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बस्ती-अयोध्या फोरलेन मार्ग (नेशनल हाईवे 27) पर शुक्रवार 6 नवंबर की रात 12 बजे से अगले दिन दीपोत्सव के समापन तक डायवर्जन प्लान लागू किया गया है. इसके तहत बस्ती से अयोध्या वाया लखनऊ की ओर जाने वाले गाड़ियों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है. 

वहीं गोरखपुर और बस्ती से लखनऊ की तरह जाने वाले भारी वाहनों को बस्ती के कलवाही और टांडा मार्ग से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किया जाएगा. इन वाहनों को बस्ती फुटहिया/पटेल चौराहे से गंतव्य के लिए वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा. इसी तरह लोलपुर से नवाबगंज, गोंडा होते हुए वाहनों को लखनऊ की ओर रवाना किया जाएगा. 

दसवें भव्य दीपोत्सव की तैयारी तेज

बता दें कि इस बार अयोध्या में दसवें दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है. इसके लिए इस बार सरयू तट पर 30 लाख दीये जलाने का लक्ष्य रखा गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ख़ुद पूरी तैयारियों पर नज़र रखे हुए हैं. मुख्यमंत्री ने साफ़ निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख़ास ख्याल रखा जाए. वहीं अयोध्या दीपोत्सव को देखते हुए शहर के सभी होम स्टे और होटलों के कमरों की भी फ़ुल बुकिंग चल रही हैं. 

 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'उनको श्रीकृष्ण से क्या मतलब?', ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर पलटवार
'उनको श्रीकृष्ण से क्या मतलब?', ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान में ही लगता है मन', अखिलेश पर क्यों बरसे ओम प्रकाश राजभर?
'मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान में ही लगता है मन', अखिलेश पर क्यों बरसे ओम प्रकाश राजभर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का आज वाराणसी दौरा, सपा कार्यकर्ताओं के परिवार से करेंगे मुलाकात
अखिलेश यादव का आज वाराणसी दौरा, सपा कार्यकर्ताओं के परिवार से करेंगे मुलाकात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'समाज को बांटती है जाति की जड़ता', दीपोत्सव से पहले CM योगी का समाज को प्रेरक संदेश
'समाज को बांटती है जाति की जड़ता', दीपोत्सव से पहले CM योगी का समाज को प्रेरक संदेश
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में लैंडिंग के वक्त टकराए 2 हेलीकॉप्टर, 1 व्यक्ति की मौत
नेपाल में लैंडिंग के वक्त टकराए 2 हेलीकॉप्टर, 1 व्यक्ति की मौत
महाराष्ट्र
अजित पवार की NCP पर संजय राउत का सनसनीखेज दावा, कहा- 'अमित शाह ने...'
अजित पवार की NCP पर संजय राउत का सनसनीखेज दावा, कहा- 'अमित शाह ने...'
विश्व
भारतीय झंडे वाले जहाज पर ओमान के नजदीक समंदर में हमला, एक की मौत, शिप पर थे 14 नाविक
भारतीय झंडे वाले जहाज पर ओमान के नजदीक समंदर में हमला, एक की मौत, शिप पर थे 14 नाविक
क्रिकेट
यशस्वी जायसवाल ने न्यूजीलैंड में जड़ा धांसू शतक, उतारा 7 खराब पारियों का गुस्सा
यशस्वी जायसवाल ने न्यूजीलैंड में जड़ा धांसू शतक, उतारा 7 खराब पारियों का गुस्सा
बॉलीवुड
मां ने चटनी बेचकर सोनाली कुलकर्णी को पाला, आमिर-अजय संग दी हिट फिल्में, कभी उड़ा था रंग का मजाक
सोनाली कुलकर्णी: मां ने चटनी बेचकर पाला, फिर अजय-आमिर संग दी हिट फिल्में
इंडिया
अमित शाह ने दिया चैलेंज तो कांग्रेस बोली, 'वाकई गंभीर हैं तो पहले CEC ज्ञानेश कुमार को...'
अमित शाह ने दिया चैलेंज तो कांग्रेस बोली, 'वाकई गंभीर हैं तो पहले CEC ज्ञानेश कुमार को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान में ही लगता है मन', अखिलेश पर क्यों बरसे ओम प्रकाश राजभर?
'मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान में ही लगता है मन', अखिलेश पर क्यों बरसे ओम प्रकाश राजभर?
एग्रीकल्चर
Marigold Farming: गेंदे की इन 2 किस्मों की करें खेती, एक एकड़ में 80 हजार तक होगी कमाई!
गेंदे की इन 2 किस्मों की करें खेती, एक एकड़ में 80 हजार तक होगी कमाई!
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget