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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट-रोहित जड़ेंगे शतक या न्यूजीलैंड गेंदबाज बरपाएंगे कहर? पढ़ें पहले वनडे की पिच रिपोर्ट

विराट-रोहित जड़ेंगे शतक या न्यूजीलैंड गेंदबाज बरपाएंगे कहर? पढ़ें पहले वनडे की पिच रिपोर्ट

IND vs NZ 1st ODI Pitch Report: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच बुधवार, 4 नवंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा. टीम इंडिया 7 सालों से न्यूजीलैंड में वनडे मैच नहीं जीती है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 03 Nov 2026 12:37 PM (IST)
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टी20 सीरीज फतह करने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम का अगला मिशन न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज जीतना है. आपको जानकर हैरानी होगी कि टीम इंडिया सात सालों से न्यूजीलैंड में कोई वनडे मैच नहीं जीती है. भारत ने आखिरी बार वनडे में न्यूजीलैंड को 3 फरवरी 2019 को शिकस्त दी थी. अब बुधवार, 4 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाना है. जानें इस मैदान की पिच कैसी रहेगी. 

बता दें कि पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारत की तीन टीमों का एलान किया है. वहीं न्यूजीलैंड ने भी दो टीमों की घोषणा की है. इसका मुख्य कारण यह है कि वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज में ज्यादा गैप नहीं है. चौथे और पांचवें वनडे में श्रेयस अय्यर भारत की कप्तानी करेंगे, जो टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हैं. 

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पढ़ें पहले वनडे की पिच रिपोर्ट 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच ऑकलैंड के सेडन पार्क में खेला जाएगा. इस मैदान पर टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने 87 रनों से बाजी मारी थी. हालांकि, टी20 को भूल जाइये. वनडे क्रिकेट में इस मैदान पर पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए मददगार रहती है. इस पिच पर तेज गेंदबाजों को नई गेंद से अच्छी गति और उछाल मिलती है. ऐसे में शुरुआती ओवर में यहां तेज गेंदबाज हावी रहते हैं. हालांकि, पुरानी गेंद से यहां रन बनाना आसान देखा गया है. ऑकलैंड का मैदान काफी छोटा है. ऐसे में यहां चौके-छक्के लगाना आसान होता है. ओस का प्रभाव भी रह सकता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है.

पहले तीन वनडे मैचों के लिए न्यूजीलैंड की टीम- मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, जैकब डफी, मैट फिशर, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, हेनरी निकल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ, विल यंग और ​​ब्लेयर टिकनर. (डेवोन कॉनवे पहले वनडे से बाहर हो गए हैं. उनके रिप्लेसमेंट का एलान होना बाकी है)

पहले वनडे के लिए टीम इंडिया- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, नमन धीर, ऋतुराज गायकवाड़, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अंशुल कंबोज, केएल राहुल, ईशान किशन, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी डार, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 03 Nov 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI IND Vs NZ 1st ODI INDIA VS NEW ZEALAND SHUBMAN GILL
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