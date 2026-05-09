नोएडा पुलिस ने सुलझाई डबल मर्डर की गुत्थी, शवों पर बैठकर शराब पीने वाले आरोपी को दबोचा

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क क्षेत्र में हुए डबल मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने महज कुछ घंटों में सुलझा लिया है. निर्माणाधीन हॉस्टल में दो मजदूरों की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पैर में गोली लगने के बाद, घायल अवस्था गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया खून से सना फावड़ा, एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है.

नॉलेज पार्क पुलिस और बदमाशों के बीच आज सुबह हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक पुलिसकर्मी बाल-बाल बचा. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया.

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पुलिस पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वह बेहद चौंकाने वाला है. निर्माणाधीन हॉस्टल परिसर में अभिषेक अपने साथी मजदूरों, इंद्र और श्रीपाल, के साथ शराब पार्टी कर रहा था. इसी दौरान मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद खूनी खेल में बदल गया.

अभिषेक ने आवेश में आकर फावड़े से वार कर एक मजदूर की जान ले ली. जब उसे लगा कि दूसरा साथी गवाह बन सकता है, तो उसने उसे भी मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद का मंजर और भी खौफनाक था. पुलिस के मुताबिक, दोनों की हत्या करने के बाद आरोपी अभिषेक वहां से भागा नहीं, बल्कि करीब चार घंटे तक दोनों शवों के बीच बैठकर शराब पीता रहा.

आरोपी ने कबूला जुर्म

पुलिस अधिकारी का कहना है कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया खून से सना फावड़ा, एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया हैं. आरोपी ने शराब के नशे और आपसी विवाद में उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया. फिलहाल आरोपी इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया जहां उसका इलाज चल रहा है.

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