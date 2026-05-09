बंगाल का मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु अधिकारी को CM योगी ने दिया स्पेशल गिफ्ट, देखें Video

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी और उन्हें भगवा अंगवस्त्र पहनाया है. कोलकाता में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में बंगाल की पहली भाजपा सरकार का आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ. इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी और उनके उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दीं. एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने अधिकारी को मंच पर भगवा अंगवस्त्र भी पहनाया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तनिया, क्षुदीराम टुडू, निशीथ प्रमाणिक को भी बधाई दी.

'हमें तो कंघे की जरूरत...', ओम प्रकाश राजभर के बाल बढ़ाने वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार

अधिकारी ने भगवा वस्त्र पहनाकर किया था सीएम योगी का स्वागत

आपको बता दें कि, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारी ने एक जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवा अंगवस्त्र पहनाकर उनका बंगाल की धरती पर स्वागत किया था. आज शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को भगवा अंग वस्त्र पहनाकर उन्हें बधाई दी है.

सीएम योगी ने शुभेंदु अधिकारी को दी बधाई

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि "पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर शुभेंदु अधिकारी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं." योगी आदित्यनाथ ने कहा कि "पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन एवं आपके ऊर्जावान नेतृत्व में 'सोनार बांग्ला' का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृतकाल में प्रवेश करेगा.

​मुख्यमंत्री योगी ने कहा, "आपका कार्यकाल बंगाल के जन-जन की आकांक्षाओं की पूर्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का स्वर्णिम अध्याय बने, माँ काली से यही प्रार्थना है."

सत्ता में आने पर महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन की होगी छुट्टी, सपा मुखिया अखिलेश यादव का ऐलान