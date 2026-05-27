कानपुर: SP के पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी के गनर पर मारपीट और पैसे छीनने का आरोप, केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के कानपुर में सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी इन दिनों एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. बकरा मंडी में उनके गनर पर मारपीट और पैसे छीनने का संगीन आरोप लगा है. जिसके बाद उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई है.

शिकायत के आधार पर चमनगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इसके साथ ही उनकी विधायक पत्नी के गनर उनके साथ होने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.फ़िलहाल विधायक के खिलाफ स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है.