एक्सप्लोरर
कानपुर: SP के पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी के गनर पर मारपीट और पैसे छीनने का आरोप, केस दर्ज
Kanpur News In Hindi: शिकायत के आधार पर चमनगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इसके साथ ही उनकी विधायक पत्नी के गनर उनके साथ होने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.
उत्तर प्रदेश के कानपुर में सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी इन दिनों एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. बकरा मंडी में उनके गनर पर मारपीट और पैसे छीनने का संगीन आरोप लगा है. जिसके बाद उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई है.
शिकायत के आधार पर चमनगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इसके साथ ही उनकी विधायक पत्नी के गनर उनके साथ होने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.फ़िलहाल विधायक के खिलाफ स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: SP के पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी के गनर पर मारपीट और पैसे छीनने का आरोप, केस दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार संग टाटा-डेलॉयट, युवाओं को मिलेंगे ग्लोबल अवसर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा- सीएम योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुख्यमंत्री का निर्णय दीनदयाल राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना में अब आयुष पद्धतियों से इलाज भी होगा शामिल
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
वाराणसी में प्रचंड गर्मी भी बेअसर, गंगा आरती और विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने उमड़ा भक्तों का सैलाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
5 Photos
कुछ समय पहले ही पत्नी अपर्णा और बेटियों संग घूमने गए थे प्रतीक यादव, पूल में मस्ती की तस्वीरें आईं सामने
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL