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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर: SP के पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी के गनर पर मारपीट और पैसे छीनने का आरोप, केस दर्ज

कानपुर: SP के पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी के गनर पर मारपीट और पैसे छीनने का आरोप, केस दर्ज

Kanpur News In Hindi: शिकायत के आधार पर चमनगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इसके साथ ही उनकी विधायक पत्नी के गनर उनके साथ होने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

By : अशोक सिंह, कानपुर | Updated at : 27 May 2026 10:50 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कानपुर में सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी इन दिनों एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.  बकरा मंडी में उनके गनर पर मारपीट और पैसे छीनने का संगीन आरोप लगा है. जिसके बाद उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई है.

शिकायत के आधार पर चमनगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इसके साथ ही उनकी विधायक पत्नी के गनर उनके साथ होने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.फ़िलहाल विधायक के खिलाफ स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है. 

 

About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 27 May 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
Kanpur News Irfan Solanki UP NEWS
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