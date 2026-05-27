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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव ने CM योगी को बताया 'सबसे असफल मुख्यमंत्री,' यूपी में बिजली कटौती पर भड़के

अखिलेश यादव ने CM योगी को बताया 'सबसे असफल मुख्यमंत्री,' यूपी में बिजली कटौती पर भड़के

Akhilesh Yadav: यूपी में बिजली कटौती को लेकर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तंज कसते हुए निशाना साधा और योगी आदित्यनाथ को राज्य का सबसे असफल मुख्यमंत्री बताया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 27 May 2026 10:59 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती को लेकर सियासत गर्म हो गई हैं. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बिजली को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने योगी को सबसे असफल मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि यूपी में बिजली आपदा के पीछे मंत्री एके सिंह को जिम्मेदार बताया और कहा कि अब भाजपा में करंट नहीं रहा. 

बिजली कटौती को लेकर साधा निशाना

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए तंज कसा और लिखा- 'अगले चुनाव में जनता भाजपा को अच्छे से धो-पटककर हमेशा के लिए सुखा देगी. शुक्र है उप्र के ‘असफल मुख्यमंत्री’ जी ने ये नहीं कहा कि इस ‘महा विद्युत आपदा’ के पीछे  दिल्लीवालों के भेजे हुए दूत की साजिश है. 

ये स्पष्ट किया जाए कि मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक में बिजली मंत्री जी आते नहीं हैं या बुलाए नहीं जाते हैं. अगर आते हैं तो माननीय से अनुरोध है कि उनके ‘कंधे पर हाथ रखकर’ एक तस्वीर आप पोस्ट कर दीजिए, जनता को आपकी ‘आपसी गर्मी’ से तो राहत मिल जाएगी क्योंकि जनता ने आप दोनों को कभी एकांत में साथ देखा नहीं.

भाजपा राज में बिजली के सब-स्टेशनों पर पीएसी लगती है और विधायक-सांसद अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ चिट्ठी लिखकर, जनता के आक्रोश से बचने का कायराना काम करते हैं. भाजपा में अब करेंट नहीं रहा!'

यूपी में बिजली कटौती से परेशान लोग

बता दें कि उत्तर प्रदेश इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है. ऐसे में राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, नोएडा, आगरा, मेरठ समेत कई जिलों में बिजली कटौती हो रही है. जिससे आम लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा हैं. कई जगहों पर तो लोगों ने सड़क पर उतर बिजली विभाग के विरोध प्रदर्शन भी किए, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है. 

लोगों के गुस्से को देखते हुए कई बीजेपी के विधायकों और सांसदों ने भी बिजली कटौती को लेकर सरकार को चिट्ठी लिखी है. वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बिजली कटौती पर सख्त रवैया देखने को मिला है. सीएम योगी ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. 

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Published at : 27 May 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Up News Samajwadi Party
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