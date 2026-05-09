UP में कल हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, ये 6 मंत्री लेंगे शपथ, सामने आए नाम

उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रहीं अटकलों पर विराम लग सकता है. सूत्रों के मुताबिक रविवार (10 मई) को यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है. जो छह मंत्री कल शपथ ले सकते हैं उनके नाम भी सामने आए हैं.

दरअसल, अभी उत्तर प्रदेश में 6 मंत्रियों की जगह खाली है. उत्तर प्रदेश में इस वक्त 54 मंत्री हैं. विस्तार के बाद कैबिनेट में कुल 60 मंत्री हो सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक जिन 6 नए चेहरों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है उनके नाम भी सामने आ गए हैं.

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इन नामों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है. इनमें कृष्णा पासवान, सपा की बागी विधायक पूजा पाल, मनोज पाण्डे, भूपेंद्र चौधरी, अशोक कटारिया और रोमी साहनी का नाम शामिल है. इन लोगों को नाम सामने आने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार संभव माना जा रहा है. इन छह नामों पर अंतिम मुहर लगना बाकी है. कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इन छह लोगों का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है.

प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं. इसको देखते हुए ही योगी कैबिनेट में विस्तार की सहमति बनी है. सूत्रों के अनुसार इस विस्तार में किसी मंत्री को हटाया नहीं जाएगा. साथ ही विभाग दबलने के भी आसार कम ही नजर आ रहे हैं. इन छह नामों के सामने आने के बाद अब लगभग नए मंत्रिमंडल के विस्तार का खाका तैयार कर लिया गया है.

राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सीएम योगी

कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार (9 मई) को शाम साढ़े 6 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे. उम्मीद लगाई जा रही है कि वह इन छह नामों और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राज्यपाल के साथ चर्चा कर सकते हैं. साथ ही सीएम द्वारा इसकी जानकारी भी दी जा सकती है.

यूपी में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है. कई दिनों से योगी कैबिनेट में फेरबदल की खबरें सामने आ रही थीं. अब इन खबरों पर विराम लगने की पूरी संभावना है.

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