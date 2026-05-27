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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCensus 2027: यूपी के इस जिले में जनगणना की ड्यूटी रिसीव नहीं करने वालों पर होगी FIR, मिली चेतावनी

Census 2027: यूपी के इस जिले में जनगणना की ड्यूटी रिसीव नहीं करने वालों पर होगी FIR, मिली चेतावनी

Census 2027 in Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में जनगणना के चार्ज अधिकारी ने उन कर्मचारियों को चेतावनी दी है जिन्होंने अब तक जनगणना की ड्यूटी रिसीव नहीं की है. उन पर एफआईआर हो सकती है.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 27 May 2026 11:36 AM (IST)
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ग्रेटर नोएडा में जनगणना 2027 चार्ज अधिकारी और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी मुकेश कुमार सिंह ने जनगणना को लेकर सख्त रवैया अपनाया है. उन्होंने जनगणना 2027 में ड्यूटी रिसीव नहीं करने वाले प्रागणकों को सख्त चेतावनी दी है. अधिकारी ने कहा कि बुधवार को ड्यूटी नहीं लेने वालों के ख़िलाफ एफआईआर की जाएगी. 

ग्रेटर नोएडा में जनगणना के चार्ज अधिकारी ने कहा कि जिन कर्मचारियों/प्रागणकों (एमुलेटर्स) की ड्यूटी लगी है, वे बुधवार शाम तक अपनी ड्यूटी रिसीव कर लें, अन्यथा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. उन्होंने शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन से भी कहा है कि जनगणना के कार्य में लगे कर्मचारियों को पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए हैं. इसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न न करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

ड्यूटी रिसीव नहीं पर करने होगी FIR

चार्ज अधिकारी ने बताया कि जनगणना में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है, उनको प्रशिक्षण दिया जा चुका है. इन सभी कर्मचारियों को 20 जून तक जनगणना का कार्य पूर्ण करना है. बावजूद इसके कई कर्मचारी अब भी अपना कार्य शुरू नहीं किए हैं. ऐसे कर्मचारियों को बुधवार शाम तक का अंतिम समय दिया जाता है. इसके बाद उन पर संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.  

चार्ज अधिकारी ने कहा कि अगर किसी के पास अपने एरिया के प्रागणक से संपर्क न हो, तो अपने एरिया के वर्क सर्किल प्रभारी, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक व सुपरवाइजर से संपर्क कर सकते हैं. 

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सभी RWA से जनगणना में सहयोग की अपील

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ और जनगणना के लिए ग्रेटर नोएडा के नोडल अधिकारी सुमित यादव ने ग्रेटर नोएडा की आरडब्ल्यूए और अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन से अपील करते हुए कहा कि जनगणना में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को पूरा सहयोग करें. उनको सेक्टर या सोसाइटी में प्रवेश करने में कोई परेशानी न हो. उनका पहचान पत्र व ड्यूटी पत्र का परीक्षण कर प्रवेश करने दें.

नोडल ऑफिसर ने यह भी अपील की है कि अत्यधिक गर्मी को देखते हुए अगर कर्मचारियों को नींबू पानी/जलपान की आवश्यकता हो, तो उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने कहा कि जनगणना का कार्य देशहित व जनहित से जुड़ा है. इसमें जनसहयोग जरूरी है, जनगणना का लक्ष्य जनसहभागिता के बिना पूरा नहीं हो सकता.

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Published at : 27 May 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS Census 2027
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