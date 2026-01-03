मुजफ्फरनगर: सपा के कैंडल मार्च के दौरान झड़प, पुलिस ने करणी सेना पदाधिकारी को हिरासत में लिया

उत्तर प्रदेश स्थित मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकर्ताओं द्वारा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों के विरोध में निकाले जा रहे कैंडल मार्च के दौरान एक संगठन के कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई. पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.



पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि मामले में करणी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान को एहतियाती कार्रवाई के तहत हिरासत में लिया गया है. इस बीच, एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने चौहान को हिरासत में लेने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई सुरक्षा

सपा के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने आरोप लगाया कि चौहान ने सपा कार्यकर्ताओं पर तब हमला किया जब वे पार्टी कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाल रहे थे. पुलिस ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और जिले के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में कैंडल मार्च

दरअसल, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कनाडा में दो भारतीयों की हत्या और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ धार्मिक भेदभाव उत्पीड़न तथा कई हिन्दुओं की हत्याओं के विरोध में पार्टी कार्यालय से लेकर महावीर चौक तक कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए संवेदना व्यक्त की.

हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में सख्त संदेश देने की मांग

कैंडिल मार्च के दौरान सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी से कनाडा और बांग्लादेश को हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में सख्त संदेश देने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान सपाइयों ने कहा कि मोदी सरकार को विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा व देश के मजबूत सख्त इरादों का संदेश देना चाहिए. इस दौरान भारी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब, 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक पहुंचे 30 लाख श्रद्धालु