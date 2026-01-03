श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब, 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक पहुंचे 30 लाख श्रद्धालु

नए साल के अवसर पर इस बार स्पिरिचुअल टूरिज्म का सबसे ज्यादा प्रभाव देश के अलग-अलग धार्मिक स्थलों पर देखने को मिला. इसी कड़ी में वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ने पूर्व के सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया. मिली जानकारी के अनुसार 24 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 30 लाख के पार रही.

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार, 24 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 30 लाख के पार रही. इसके अलावा 1 जनवरी को मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5.66 लाख से अधिक रही. बढ़ते भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन की तरफ से पहले से ही स्पर्श दर्शन पर निर्धारित अवधि तक के लिए रोक लगाई गई थी .

मंदिर में दर्शन करने के लिए लगी रही लंबी कतार

काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई. अलग-अलग प्रवेश द्वार मार्ग पे नए साल पर श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे. वहीं 24 दिसंबर से ही आम दिनों की तुलना में वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में अधिक भीड़ देखी जा रही थी.

काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़

नए साल पर देर रात से गंगा घाटों पर रही श्रद्धालुओं की भीड़

नए साल के अवसर पर 1 जनवरी की देर रात से वाराणसी कैंट स्टेशन से लेकर गोदौलिया चौराहा और गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी. कड़ाके की ठंड में शिवभक्त गंगा में स्नान कर बाबा विश्वनाथ की दर्शन पाने के लिए कतारों में लगे नजर आए हैं. उधर, प्रयागराज में आज 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो गई है, कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालुओं ने मां गंगा में पवित्र आस्था की लगाई है. माघ मेला के पहले दिन 25-30 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है.