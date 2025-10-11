मुजफ्फरनगर: पुलिस मुठभेड़ में 5 शातिर गौ-तस्कर गिरफ्तार, गोली लगने से 3 घायल

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की कोतवाली नगर पुलिस ने देर रात की गई एक बड़ी कार्रवाई में पांच शातिर और वांछित गौकशों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गए. पुलिस ने मौके से दो मोटरसाइकिल, अवैध हथियार और गौकशी के उपकरण भी बरामद किए हैं.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत तथा क्षेत्राधिकारी नगर सिद्धार्थ के. मिश्रा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक उमेश रोरिया के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई की प्रशंसा की जा रही है.

सूचना पर पहुंची पुलिस

घटना के अनुसार, गुरुवार (9 अक्टूबर) को ग्राम खंजापुर के जंगल में गौकशी की सूचना पर पुलिस ने मौके से तीन क्विंटल गौमांस और फर्जी नंबर प्लेट लगी एक क्रेटा कार बरामद की थी. मामले में थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर टीम गठित की गई थी.

10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वही गौकश बाननगर अंडरपास के पास फिर से गौकशी की तैयारी में हैं. पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीन आरोपी सोनू उर्फ फरीद, फुन्ना उर्फ नजर और मुजफ्फर उर्फ काला घायल हो गए, जबकि फैसल और तनवीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस ने बरामद किए अवैध हथियार

पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से दो तमंचे, एक मस्कट, दो नाजायज चाकू, जिंदा और खोखे कारतूस, दो मोटरसाइकिल और गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं.प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्तों ने खंजापुर में हुई गौकशी की वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.

पुलिस के अनुसार, सभी अभियुक्त गौकशी के मामलों में पूर्व से वांछित और शातिर प्रवृत्ति के अपराधी हैं. उनके अपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है. पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास और गौकशी पर रोकथाम के प्रयासों को बल मिला है.