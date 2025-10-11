हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बसपा से ज्यादा बीजेपी को उनकी जरूरत', मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर अखिलेश यादव ने कसा तंज

UP News: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरियाणा में आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या पर कहा कि ये गंभीर विषय है. जाति के आधार पर उसे अपमानित किया जा रहा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 11 Oct 2025 02:51 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 9 अक्टूबर को लखनऊ में हुई बहुजन समाज पार्टी की रैली को लेकर तंज कसा है. सपा अध्यक्ष ने कहा कि आज आकाश आनंद की जरूरत बसपा को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को है. 

दरअसल गुरुवार को हुई रैली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी के प्रति नरम रुख़ अपनाते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर ज्यादा हमला किया था. यहीं नहीं इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की थी और पार्टी समर्थकों से आकाश आनंद का साथ देने को कहा था. 

आकाश आनंद को लेकर कसा तंज

अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या बसपा की रैली से सपा का पीडीए कमजोर हो रहा है. इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि यहां सारे पत्रकार जानते हैं कि "बहुजन समाज पार्टी को जितनी जरूरत आकाश आनंद की है उससे कहीं ज्यादा जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है." 

योगी सरकार पर साधा निशाना

सपा अध्यक्ष ने आज लोकनायक जयप्रकाश की जयंती को लेकर भी योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हम लोग लोकनायक जयप्रकाश की जयंती पर उन्हें याद कर रहे हैं और यह भरोसा दिलाते हैं कि जो जयप्रकाश जी के नाम पर सोशलिस्ट म्यूजियम JPNIC बना था, हम लोग संकल्प लेते हैं कि उसे बिकने नहीं देंगे.

अखिलेश यादव ने कहा कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया वह आज भी प्रासंगिक है. देश को उसी रास्ते की जरूरत है. हमारा देश तभी खुशहाल होगा जब समाजवादी मूल्यों से चलेगा. यह बात हम लोगों को समझ में आ गई है कि जितना हम लोग जमीन पर काम करेंगे उतनी लड़ाई हम लोगों की कामयाब होगी. 

उन्होंने कहा कि हमारा सिद्धांत नहीं बदला है, सिद्धांत कभी नहीं बदलता है. पूरे देश में एक सोशलिस्ट लीडर को समर्पित JPNIC से बेहतर म्यूजियम और स्मारक नहीं रहा होगा.

बिहार चुनाव पर क्या बोले अखिलेश

सपा अध्यक्ष ने बिहार चुनाव पर कहा कि उन्हें चुनाव के दौरान जहां बुलाया जाएगा हम लोग जाएंगे. महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले, आधी आबादी के बिना कोई भी समाज खुशहाल नहीं हो सकता है. 

दलित IPS की आत्महत्या पर जताया दुख

भारतीय जनता पार्टी के लोग PDA से घबराए हुए लोग हैं. यह जातीय समीकरण को अपने इलेक्शन की होशियारी बोलते हैं और जब उसी से हारने लगते हैं तो यह हाईकोर्ट भागते हैं. वहीं हरियाणा में आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या मामले पर उन्होंने कहा कि ये गंभीर विषय है. जाति के आधार पर उसे अपमानित किया जा रहा है. एक चीफ जस्टिस पर जूता फेंकना, इससे खराब बात देश के लिए क्या हो सकती है. 

Published at : 11 Oct 2025 02:49 PM (IST)
Petrol Price Today
Diesel Price Today
